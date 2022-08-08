"Kedi Köyü" engelli, hamile ve yavru kedilerin yuvası oldu - Son Dakika
Üye Girişi

"Kedi Köyü" engelli, hamile ve yavru kedilerin yuvası oldu

08.08.2022 11:07

Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde geçen yıl açılan "Kedi Köyü", engelli, hamile ve yavru kedilere ev sahipliği yapıyor.

Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde geçen yıl açılan "Kedi Köyü", engelli, hamile ve yavru kedilere ev sahipliği yapıyor.

Yahşihan Belediyesince 600 metrekarelik alanda tamamen geri dönüşüm malzemeleri kullanılarak yapılan ve 17 Şubat 2021'de açılan barınaktaki kafesler sayesinde hayvanlar yazın sıcaktan, kışın da soğuktan korunuyor.

Kedi Köyü'nden şartları taşıyan vatandaşlar da istediklerinde hayvanları sahiplenebiliyor.

Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz, AA muhabirine, 1,5 yıl önce açtıkları Kedi Köyü'nün yavru, engelli ve hamile kedilere hizmet verdiğini söyledi.

Kedi Köyü'nün hemen yanında da geçici köpek barınağının bulunduğunu aktaran Türkyılmaz, şöyle konuştu:

"Mevcut 9 personel ve bir veteriner hekimimizle birlikte 30 bin nüfuslu bir ilçede hizmet vermeye çalışıyoruz. Geçen yıl Türkiye Belediyeler Birliği tarafından düzenlenen 'Sahipsiz Evcil ve Sokak Hayvanlarının Barınma ve Beslenme Şartlarının İyileştirilmesi Fikir ve Proje Yarışması'nda 10'uncu olduk ve ödülümüzü de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'dan aldık. Aldığımız 500 bin liralık ödülle birlikte Kedi Köyü'müz daha da güzelleşti. Şu anda burada genellikle yavru ve engelli kedilerimiz var. Hamile kedileri aldığımız yerlere geri bıraktık. Günlük 3 personelimiz düzenli olarak bakımlarını ve besleme işlemlerini yapıyor. Yine belirli noktalara kediler için mama bırakıyoruz. Kediler için yıllık 25 tona yakın mama dağıtmaktayız."

Türkyılmaz, nezih bir ortamda kedileri ağırladıkları için personeline ve destek olan hayvanseverlere de teşekkür etti.

Özellikle sıcak havalarda vatandaşlardan da hayvanlar için belirli noktalara su koymalarını rica eden Türkyılmaz, "Lütfen o suya da tekme atmasınlar. O sudan kedi, köpek ve kuşlar su içiyor. İlçemizin belirli bölgelerine de su ve mama kapları koyduk. Vatandaşlarımızı duyarlı olmaya davet ediyorum." dedi.

Türkyılmaz, göreve geldiklerinden itibaren sıfır atığa da önem verdiklerine dikkati çekerek, buradaki parkelerin yol ve parklardan sökülen eski parke taşları olduğunu vurguladı.

Banklar ve kedi evlerinin ise çıkma paletler ile çöpe atılmış tahtalardan yapıldığını anlatan Türkyılmaz, sözlerini şöyle tamamladı:

"Fen İşleri Müdürlüğündeki arkadaşlarımız kendi çabalarıyla yaptı. Kedi Köyü'nün belediyemize maliyeti 120 bin lira oldu. Dışarıda yaptırsak bunun maliyeti 500-600 bin liradan aşağı olmazdı. Projemizin başta belediyeler olmak üzere, tüm kamu kurumlarına örnek olmasını diliyorum.

Kedi Köyü'nde şu ana kadar kayda alınmış 175 kedi doğdu. Yaralı 50 kedinin ameliyatı ve 40'a yakınının da doğumu gerçekleştirildi. Yavru ve engelli kedilerimizi aynı zamanda sahiplendiriyoruz. Her gelene de kedi vermiyoruz. Öncelikle bakabileceklerine ikna olmak için kontrolleri de yapıyoruz."

YORUMLAR
500
Maltepe'de kuyuya düşen kediyi itfaiye ekipleri kurtardı Maltepe'de kuyuya düşen kediyi itfaiye ekipleri kurtardı
Kaynak: AA

Kırıkkale, kedi, su, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat 'Kedi Köyü' engelli, hamile ve yavru kedilerin yuvası oldu - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
15:08 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan terör örgütü PKK/YPG'ye operasyon sinyali: Suriye'de güvenlik kuşağının halkalarını yakında birleştireceğiz
14:51 Sevilla, Nelsson için kesenin ağzını açtı! Galatasaray'a 18 milyon euro önerdiler
14:31 Ankara'da bir esnaf, 50 Suriyeliyi kaçak çalıştırdığını itiraf etti: Bunlara haftalık bin lira veriyorum, aç oldukları için mecbur çalışıyorlar
14:25 Melih Gökçek, gazeteciye arkadan saldıran şüphelinin koruması olmadığını öne süren Cemal Enginyurt'a tepki gösterdi: Kıvırma, erkek ol
14:17 2 yıl önce kansere yenik düşen spor spikeri Emre Gönlüşen'in hayatı belgesel oluyor
14:20 Usta tiyatrocu Semih Sergen son yolculuğuna uğurlandı: Doya doya baba diyemedim
14:17 Madrigal'in gitaristi Ceyhun Kaan Karakaş'tan 84 milyon dinlenen şarkılarıyla ilgili büyük itiraf
13:02 Ticaret Bakanı Mehmet Muş, "Fırsatçılığı bitireceğiz" diyerek duyurdu! Sıfır araçlara ikinci el satış yasağı getiriliyor
14:00 Meral Akşener'in başdanışmanı Aytun Çıray, "Deniz Baykal öldü" paylaşımını sildi: Çok özür dilerim
13:47 Büyükçekmece'de denize giren iki grup arasında kavga çıktı! Yumrukların havada uçuştuğu anlar kameralara yansıdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.08.2022 15:36:04. #1.13#
SON DAKİKA: "Kedi Köyü" engelli, hamile ve yavru kedilerin yuvası oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement