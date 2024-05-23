Kırklareli 30. Karagöz Kültür Sanat ve Kakava Festivali Başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Kültür Sanat

Kırklareli 30. Karagöz Kültür Sanat ve Kakava Festivali Başladı

Kırklareli 30. Karagöz Kültür Sanat ve Kakava Festivali Başladı

Kırklareli'nde düzenlenen 30. Karagöz Kültür Sanat ve Kakava Festivali başladı. Festival kortej eşliğinde başladı ve çeşitli gösterimlerle devam etti. Protokol üyeleri Kakava ateşini yaktı.

23.05.2024 21:24  Güncelleme: 21:28
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kırklareli 30. Karagöz Kültür Sanat ve Kakava Festivali başladı

KIRKLARELİ - Kırklareli 30. Karagöz Kültür Sanat ve Kakava Festivali başladı.

30. Karagöz Kültür Sanat ve Kakava Festivali Kırklareli'nde başladı. Kortej eşliğinde başlayan festivale Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Zafer Tarıkdaroğlu, Vali Birol Ekici, Belediye Başkanı Derya Bulut protokol üyelerini ve çok sayıda vatandaşlar katıldı. Karagöz Parkı önünde başlayan kortej Mustafa Kemal Bulvarı, Kamuran ve 100. Yıl caddelerini yürüyerek, Özgürlük ve Demokrasi Meydanına geldi. Özgürlük ve Demokrasi Meydanında çeşitli gösterimler gerçekleşti. Gösterilerin ardından protokol üyeleri Kakava ateşini yaktı.

Öte yandan ateş yandığı esnada sağanak yağış etkili oldu.

Kaynak: İHA

Kırklareli, Festival, Sanat, Kültür, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Kırklareli 30. Karagöz Kültür Sanat ve Kakava Festivali Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


22:52 Son anket yayınlandı CHP ile AK Parti arasındaki makas iyice açılıyor Son anket yayınlandı! CHP ile AK Parti arasındaki makas iyice açılıyor
22:44 Finalde Trabzonspor’u 3-2 yenen Beşiktaş Ziraat Türkiye Kupası’nın sahibi oldu Finalde Trabzonspor'u 3-2 yenen Beşiktaş Ziraat Türkiye Kupası'nın sahibi oldu
21:32 İstanbul’da pastanede silahlı çatışma: 3 ölü, 5 yaralı İstanbul'da pastanede silahlı çatışma: 3 ölü, 5 yaralı
19:18 Bakan Şimşek: Vergi kaçakçılarını ihbar edenlere ikramiye Bakan Şimşek: Vergi kaçakçılarını ihbar edenlere ikramiye
18:48 Ayhan Bora Kaplan’ın yargılandığı davada çarpıcı sözler: Hedef Cumhur İttifakı, Soylu’nun ismi istendi Ayhan Bora Kaplan'ın yargılandığı davada çarpıcı sözler: Hedef Cumhur İttifakı, Soylu'nun ismi istendi
22:49 PFDK, derbide çıkan olaylar nedeniyle Fenerbahçe’ye ceza yağdırdı PFDK, derbide çıkan olaylar nedeniyle Fenerbahçe'ye ceza yağdırdı
22:17 Finalde protokol tribünü karıştı Beşiktaş Başkanı Hasan Arat çılgına döndü Finalde protokol tribünü karıştı! Beşiktaş Başkanı Hasan Arat çılgına döndü
21:37 Kendi sahasından aldı, götürdü Onuachu’dan şapka çıkarılacak gol Kendi sahasından aldı, götürdü! Onuachu'dan şapka çıkarılacak gol
21:15 Kupa finalinde yaptıklarına bakın Beşiktaşlı taraftarlardan Trabzonsporluları çıldırtan tezahürat Kupa finalinde yaptıklarına bakın! Beşiktaşlı taraftarlardan Trabzonsporluları çıldırtan tezahürat
20:42 Süper Lig’in tozunu attırmıştı Francesco Farioli, Ajax’ın yeni teknik direktörü oldu Süper Lig'in tozunu attırmıştı! Francesco Farioli, Ajax'ın yeni teknik direktörü oldu
20:41 AK Partili Zengin duyurdu: Cumartesi Anneleri’nin 1000. hafta eylemine izin verilecek AK Partili Zengin duyurdu: Cumartesi Anneleri'nin 1000. hafta eylemine izin verilecek
20:04 O anlar kamerada Okuldaki mezuniyet kutlamasında helyum gazlı balon patladı O anlar kamerada! Okuldaki mezuniyet kutlamasında helyum gazlı balon patladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.05.2024 23:07:04. #1.13#
SON DAKİKA: Kırklareli 30. Karagöz Kültür Sanat ve Kakava Festivali Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement