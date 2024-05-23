Kültür Sanat

Kırklareli 30. Karagöz Kültür Sanat ve Kakava Festivali başladı

KIRKLARELİ - Kırklareli 30. Karagöz Kültür Sanat ve Kakava Festivali başladı.

30. Karagöz Kültür Sanat ve Kakava Festivali Kırklareli'nde başladı. Kortej eşliğinde başlayan festivale Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Zafer Tarıkdaroğlu, Vali Birol Ekici, Belediye Başkanı Derya Bulut protokol üyelerini ve çok sayıda vatandaşlar katıldı. Karagöz Parkı önünde başlayan kortej Mustafa Kemal Bulvarı, Kamuran ve 100. Yıl caddelerini yürüyerek, Özgürlük ve Demokrasi Meydanına geldi. Özgürlük ve Demokrasi Meydanında çeşitli gösterimler gerçekleşti. Gösterilerin ardından protokol üyeleri Kakava ateşini yaktı.

Öte yandan ateş yandığı esnada sağanak yağış etkili oldu.