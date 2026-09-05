Kırklareli'deki şenliklerde göçmen yemekleri atölyede tanıtıldı - Son Dakika
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Kırklareli'deki şenliklerde göçmen yemekleri atölyede tanıtıldı

Kırklareli\'deki şenliklerde göçmen yemekleri atölyede tanıtıldı
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Kırklareli'nde 17. Yayla Bolluk, Bereket, Hasat ve Bağ Bozumu Şenlikleri kapsamında düzenlenen Göçmen Yemek Atölyesi'nde göçmen dolması, pirinçli incir tatlısı ve hardaliyeli papaz yahnisi gibi lezzetler katılımcılara sunuldu.

Kırklareli'nde düzenlenen 17. Yayla Bolluk, Bereket, Hasat ve Bağ Bozumu Şenlikleri kapsamında göçmen yemekleri tanıtıldı.

Kırklareli Belediyesi ve Kent Konseyi işbirliğinde Yayla Meydanı'ndaki tarihi otelin bahçesinde gerçekleştirilen Göçmen Yemek Atölyesi'nde "göçmen dolması", "pirinçli incir tatlısı", "plaska pidesi", "gazoz tatlısı" ve coğrafi işaretli hardaliye ile hazırlanan "hardaliyeli papaz yahnisi" yapıldı.

Yemeklerin yapım aşamaları katılımcılar tarafından ilgiyle izlenirken, hazırlanan yöresel lezzetler Kırklareli Belediye Başkanı Derya Bulut, Cumhuriyet Başsavcısı Levent Özkan Taşkoparan ve vatandaşlara ikram edildi.

Bulut, yaptığı konuşmada, şenliklerin temel amacının geçmişten bugüne uzanan kültürel mirası ve Balkan göçmen ruhunu geleceğe taşımak olduğunu söyledi.

Kadınların hazırladığı yemeklerin muazzam lezzetler barındırdığını belirten Bulut, şunları kaydetti:

"Etkinliğimizin temel amacı, geçmişimizden günümüze kültürel mirasımızı taşımak ve özellikle Balkan kültürünü, göçmen ruhunu, Trakya'nın lezzetlerini geleceğe aktarmaktır. Göçmen dolmamız, pirinçli incir tatlımız, plaska pidemiz ve coğrafi işaretli hardaliye ile hazırlanan hardaliyeli papaz yahnisini tattık. Bu kültürel değerlerin yaşatılmasına emek veren tüm kadınlarımıza yürekten teşekkür ediyorum."

Etkinlikte göçmen dolması yapan Şükran Konu da göçmen dolmasının, yokluk zamanında yapılan bir yemek olduğunu belirtti.

Bu yemeklerle büyüdüklerini anlatan Konu, bu lezzetlerin gelecek kuşaklara aktarılması için gayret gösterdiklerini ifade etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Kültür Sanat Kırklareli'deki şenliklerde göçmen yemekleri atölyede tanıtıldı - Son Dakika

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