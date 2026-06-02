Kırklareli'nde Hayat Boyu Öğrenme Haftası Sergisi

02.06.2026 15:38
Vali Uğur Turan, sergi açılışında hayat boyu öğrenmenin önemini vurguladı.

Kırklareli'de Hayat Boyu Öğrenme Haftası etkinlikleri çerçevesinde Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü tarafından düzenlenen yıl sonu sergisinin açılışı gerçekleştirildi.

Programda konuşan Vali Uğur Turan, hayat boyu öğrenmenin bireyin yaşamı boyunca devam eden bir gelişim süreci olduğunu belirterek, Milli Eğitim Bakanlığının "Her Zaman, Her Yerde, Herkes İçin Eğitim" anlayışı doğrultusunda yürütülen çalışmaların vatandaşların bilgi ve becerilerinin gelişimine önemli katkılar sunduğunu ifade etti.

Konuşmasının ardından İl Milli Eğitim Müdürü Murat Altınöz, halk eğitimi merkezi yöneticileri, öğretmenler, usta öğreticiler ve kursiyerlere teşekkür eden Vali Turan, Hayat Boyu Öğrenme Haftası'nın hayırlı olması temennisinde bulundu.

Daha sonra yıl boyunca kursiyerler tarafından hazırlanan eserlerin yer aldığı serginin açılışını gerçekleştiren Turan, stantları dolaşarak çalışmalar hakkında bilgi aldı ve kursiyerleri tebrik etti.

Programa Kırklareli Valisi Uğur Turan'ın eşi Nihal Turan, Vali Yardımcısı Hasan Tanrıseven, İl Jandarma Komutanı Yusuf Eskitürk, İl Milli Eğitim Müdürü Murat Altınöz, kurum müdürleri, öğretmenler, kursiyerler ve davetliler katıldı. - KIRKLARELİ

Kaynak: İHA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
