Kırşehir'de Doğaya 900 Keklik Bırakıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kırşehir'de Doğaya 900 Keklik Bırakıldı

Kırşehir\'de Doğaya 900 Keklik Bırakıldı
21.06.2026 15:11
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kırşehir'de ekosistem korunması amacıyla 900 keklik doğaya bırakıldı, yaban hayatı güçlendirilecek.

Kırşehir'de ekosistemin korunması için doğaya 900 keklik bırakıldı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Şube Müdürlüğü, Yozgat Çalatlı Keklik Üretme İstasyonu'ndan 900 keklik getirdi.

Keklikler, kent merkezi ile Çiçekdağı ve Mucur ilçelerindeki dağlık ve ormanlık alanlara bırakıldı.

Kene ve süne ile biyolojik etkin mücadeleye destek olmak, doğal dengenin korunması ve yaban hayatını güçlendirmek amacıyla farklı lokasyonlara bırakılan keklikler, ekolojik özellikleri dikkate alınarak belirlenen doğal yaşam alanlarına salındı.

Böylece hem hayvan varlığı zenginleşecek hem de kimyasal ilaç kullanmadan doğal yollarla halk sağlığını tehdit eden keneyle mücadele edilecek.

Kaynak: AA

Kültür Sanat, Kırşehir, Sağlık, Çevre, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Kırşehir'de Doğaya 900 Keklik Bırakıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tıra arkadan çarpan otomobil kağıt gibi ezildi Sürücü hayatını kaybetti Tıra arkadan çarpan otomobil kağıt gibi ezildi! Sürücü hayatını kaybetti
Bizim maçta tarihe geçen an Yeni kural sonrası direkt kırmızı kart çıktı Bizim maçta tarihe geçen an! Yeni kural sonrası direkt kırmızı kart çıktı
Hobi bahçeleri düzenlemesi Resmi Gazete’de Hobi bahçeleri düzenlemesi Resmi Gazete'de
Cenaze yolunda feci kaza 15 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti Cenaze yolunda feci kaza! 15 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
Hayallerimiz buraya kadarmış A Milli Takımımız Dünya Kupası’na veda etti Hayallerimiz buraya kadarmış! A Milli Takımımız Dünya Kupası'na veda etti
Dünya Kupası’na veda ettik Binlerce taraftar Montella’yı istifaya çağırıyor Dünya Kupası'na veda ettik! Binlerce taraftar Montella'yı istifaya çağırıyor

15:28
ABD-İran müzakereleri sürerken İsrail, Lübnan’ı vurdu
ABD-İran müzakereleri sürerken İsrail, Lübnan'ı vurdu
15:26
Fenerbahçe’yi duyan Bakan Yumaklı çocuğa bir daha sarıldı
Fenerbahçe'yi duyan Bakan Yumaklı çocuğa bir daha sarıldı
15:01
Kılıçdaroğlu’nun Demirtaş çıkışı Sırrı Süreyya Önder’in kızını küplere bindirdi
Kılıçdaroğlu'nun Demirtaş çıkışı Sırrı Süreyya Önder'in kızını küplere bindirdi
14:22
ABD, İran, Katar ve Pakistan arasındaki 4’lü zirve başladı
ABD, İran, Katar ve Pakistan arasındaki 4'lü zirve başladı
13:53
“Ceza yersin“ dediler saldırmayı tercih etti Faturası hayli ağır oldu
"Ceza yersin" dediler saldırmayı tercih etti! Faturası hayli ağır oldu
13:43
Fatih Terim’den İbrahim Hacıosmanoğlu’na yanıt: Söylediklerimi tüm ulus doğru anlamış
Fatih Terim'den İbrahim Hacıosmanoğlu’na yanıt: Söylediklerimi tüm ulus doğru anlamış
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.06.2026 16:03:14. #7.12#
SON DAKİKA: Kırşehir'de Doğaya 900 Keklik Bırakıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.