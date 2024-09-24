Kırşehir\'de Ahi Sofrası Yarışması Düzenlendi

Kültür Sanat

Kırşehir'de, 37. Ahilik Haftası kutlamaları kapsamında "Ahi Sofrası Yöresel Yemek Yarışması" düzenlendi.

Tarihi Ağalar Konağı'ndaki yarışmada, jüri üyeleri ve il protokolü yöresel hamur işleri, et ve sebze yemekleri ile Ahi sofrasındaki lezzetleri tadarak değerlendirme yaptı.

Yarışmada, yöresel hamur işleri kategorisinde "Kayseri yağlaması" ile Zeliha Deniz, Ahi sofrası kategorisinde "Beşamel soslu Ahi dürümü" ile Murat Sarıgül, et ve sebze yemeğinde ise "İncikli Ahi pilavı" ile Enver Demirkıran birinciliği elde etti.

Yarışmanın ardından konuşan Vali Yardımcısı İsmail Çetinkaya, her yıl yapıldığı gibi bu yılda "Ahi Sofrası Yöresel Yemek Yarışması"nın başarıyla gerçekleştirildiğini söyledi.

Ahiliğin temel felsefesinin işin kaliteli yapılması olduğuna dikkati çeken Çetinkaya, "Dolayısıyla yarışmaya katılanların hepsi de kalitelerini, yeteneklerini ortaya koydular. Jürimiz de gerekli değerlendirmeyi yaparak bugünün kazananlarını belirledi. Benim gözümde hepsi yarışmanın birincisidir çünkü bu her şeyden önce bir cesaret işidir, emek ve alın teridir." dedi.

Kırşehir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Bahamettin Öztürk de yarışmaya 72 kişinin katıldığını belirterek, birincilere 4, ikincilere 3, üçüncülere 2 ve dördüncülere de birer çeyrek altın verildiğini kaydetti.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri, dereceye girenlere ödüllerini verdi.

Öte yandan, kutlamalar kapsamında Cacabey Meydanı'nda açılışı yapılan Kırşehir Fuarı gezildi.