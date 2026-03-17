Kitap Hindistan\'da Yayınlandı

YAZAR Hilal Çorbacıoğlu Sivri tarafından kaleme alınan, çizer Demet Özdemir tarafından resimlenen 'Benim Süper Gücüm Yok Ki' adlı eser, Penguin Random House ile yapılan yeni anlaşma kapsamında Hindistan'da İngilizce olarak yayımlandı. Çocuklara kendi iç güçlerini fark etmeyi amaçlayan eserin, farklı dillere yapılan yayın anlaşmalarıyla dünya çapında büyüyen bir okur kitlesine ulaştığı aktarıldı. Yeni yayınla birlikte kitap, Hindistan'daki çocukların da kütüphanelerine girdi.

Ketebe Çocuk tarafından yayımlanan eser, çocuklara kendi iç güçlerini keşfetmelerini hatırlatıyor. Kitap, yeni yayın anlaşmalarıyla farklı coğrafyalara da ulaştı.

Yazar Hilal Çorbacıoğlu Sivri, "Bazen bir hikaye yazarsınız ve onun yalnızca birkaç kalbe dokunacağını sanırsınız. Oysa bazı hikayeler yola çıktığında, kendi kanatlarını da yanında götürür. Benim Süper Gücüm Yok ki'yi yazarken niyetim çok basitti: Kendini sıradan zanneden bir çocuğun kalbine küçük bir ayna tutmak. Ona, 'Belki de sandığından çok daha özelsin' diyebilmek. Şimdi o küçük hikayenin dünyanın farklı köşelerinde çocukların kalbine dokunduğunu bilmek, bir yazar için tarif edilmesi zor bir sevinç. Bir çocuğun Hindistan'da, başka bir dilde aynı cümleleri okuyup kendine dair yeni bir şey fark edebilmesi; işte hikayelerin gerçek gücü tam da burada saklı. Bir kitabın yolculuğu aslında yazıldığı gün başlamaz; bir çocuğun kalbinde anlam bulduğu gün başlar. ve galiba şimdi o yolculuk, hayal ettiğimden çok daha uzaklara gidiyor" dedi.

Ketebe Çocuk, kitabın uluslararası yolculuğunun gelecek dönemde yeni diller ve yeni ülkelerle devam etmesini hedefliyor.