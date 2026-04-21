Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kızılay'dan Depremzedelere Aşçılık Atölyesi

21.04.2026 15:30
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türk Kızılay, depremzedelere yönelik aşçılık atölyesi düzenleyerek kadınların istihdamını destekliyor.

TÜRK Kızılay, 6 Şubat depremlerinin ardından depremzede kadınlara yönelik başlattığı 'İyilikle Pişen Hayatlar' aşçılık atölyesinin 5'incisini İstanbul'da düzenledi. Hatay'dan programa katılan 20 kadın, aralarında şef Danilo Zanna'nın da bulunduğu isimlerden temel aşçılık teknikleri, mutfak düzeni, gıda güvenliği ve farklı mutfak kültürlerine ilişkin eğitim aldı.

Türk Kızılay'ın deprem bölgesindeki kadınların istihdama katılımını desteklemek amacıyla hayata geçirdiği atölye, Marmara Bölge Afet Yönetim Müdürlüğü'nde iki gün boyunca devam etti. İlk gün Danilo Zanna ve Dilara Başaran rehberliğinde temel mutfak becerileri üzerine çalışan katılımcılar, ikinci gün ise şefler Kerem Bilginer, Ayaz Geçer ve Çağatay Doğanoğlu ile profesyonel mutfak deneyimi yaşadı. Program sonunda katılımcılara sertifikaları takdim edildi.

'YEMEK YAPMANIN İYİLEŞTİRİCİ GÜCÜYLE BİRBİRİMİZE DESTEK OLUYORUZ'

Türk Kızılay Genel Başkan Yardımcısı Emre Koç, depremin ilk gününden bu yana bölgede yalnızca ihtiyaçları karşılamaya değil, sosyal ve ekonomik iyileşmeyi desteklemeye de odaklandıklarını belirterek, "İyilikle Pişen Hayatlar' projemizle kadınların mutfak becerilerini geliştirirken yemek yapmanın iyileştirici gücüyle birbirimize destek oluyoruz. Kadınları profesyonel eğitimle destekleyerek yeni istihdam imkanlarının kapılarını aralamayı amaçlıyoruz. Başta Danilo şefimiz olmak üzere programa katkı sunan tüm şeflerimize gönülden teşekkürlerimizi sunuyoruz" dedi.

'BU PROGRAMIN BİR PARÇASI OLMAK GURUR VERİCİ'

Şef Danilo Zanna da program kapsamında kadınlarla gastronomi üzerine bilgi ve deneyim paylaşımında bulunduklarını belirterek, "Zor zamanlarda umut verebilmek çok önemli. Bu programla kadınlara yeni bir kariyer fırsatı sunularak umut veriliyor. Bunun bir parçası olmak gurur verici" ifadelerini kullandı.

KATILIMCI KADINLAR YAŞADIKLARI DÖNÜŞÜMÜ ANLATTI

'İyilikle Pişen Hayatlar', kadınların hem üretime katıldığı hem de yeniden güç bulduğu bir dayanışma zemini sunuyor. Katılımcıların büyük bölümü, evlerinde hazırladıkları ürünleri sosyal medya ya da yakın çevreleri üzerinden satarak aile ekonomisine destek veriyor.

Hatay İskenderun'dan katılan Aysu Adaklı, yaşadığı zorlu sürece rağmen mutfağın kendisi için iyileştirici bir alan olduğunu şu sözlerle anlattı:

"Depremde en büyük acıları yaşadık. Yani ben evladımı ve yeğenlerimi kaybettim. Öyle üzüntülerle yaşarken, hiç bırakmadım. Sürekli evimden sipariş üzerine yöresel yemeklerimizi, pasta ve börek yapmaya çalıştım. Çünkü mutfak bana çok iyi geliyordu. Yani acılarımdan bir nebze uzaklaşıyordum, kopuyordum."

Katılımcılardan Nevin Öründü ise projenin kadınların umutlarını ve özgüvenlerini yeniden güçlendirdiğini belirterek şunları söyledi:

"Kızılay'ın düzenlemiş olduğu bu projede bulunmaktan çok mutluyum. Bu biz depremzede Antakyalılar, Hataylılar olarak hayatımıza o kadar olumlu güzellikler kattı ki. Hem geleceğe yönelik umutlarımızdan tekrardan yeniden doğmaya, emeklerimizin, gücümüzün farkına varmaya vesile oldu. Şeflerimiz eşliğinde çok daha kararlı adımlarla gideceğiz ve bize umut olacak."

Kaynak: DHA

Kültür Sanat, Gastronomi, Kızılay, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ordu’daki bu mezarlar Türkiye’nin dört bir yanından ziyaretçi çekiyor Ordu'daki bu mezarlar Türkiye'nin dört bir yanından ziyaretçi çekiyor
Kırıkkale’de rüşvet davası başladı: Belediye Başkanı hakim karşısında Kırıkkale’de rüşvet davası başladı: Belediye Başkanı hakim karşısında
Bir Çinli kripto borsası daha: Türkçe dil desteği var, lisans başvurusu yok Bir Çinli kripto borsası daha: Türkçe dil desteği var, lisans başvurusu yok
Galatasaray’dan Victor Osimhen açıklaması Galatasaray'dan Victor Osimhen açıklaması
Otobüste unutulan çantadan servet çıktı Otobüste unutulan çantadan servet çıktı
Derbiyi 903’te kazanan Mourinho yine yaptı yapacağını Derbiyi 90+3'te kazanan Mourinho yine yaptı yapacağını
Gülistan Doku soruşturmasında eski başhekim tutuklandı Gülistan Doku soruşturmasında eski başhekim tutuklandı
Ünlü sanatçılardan İrlanda-İsrail maçına boykot çağrısı Ünlü sanatçılardan İrlanda-İsrail maçına boykot çağrısı
MHP Bolu İl Teşkilatı feshedildi MHP Bolu İl Teşkilatı feshedildi

15:06
Özgür Özel’den hodri meydan: 55 milletvekilinin istifasını getirmeyen namerttir
Özgür Özel'den hodri meydan: 55 milletvekilinin istifasını getirmeyen namerttir
14:42
Gülistan Doku soruşturmasında firari şüpheli Umut Altaş için kırmızı bülten çıkarıldı.
Gülistan Doku soruşturmasında firari şüpheli Umut Altaş için kırmızı bülten çıkarıldı.
14:37
Vali Tuncay Sonel’in adının verildiği sokağın tabelası söküldü
Vali Tuncay Sonel'in adının verildiği sokağın tabelası söküldü
14:31
Ateşkesin bitmesine saatler kala Trump’tan tek cümlelik İran mesajı
Ateşkesin bitmesine saatler kala Trump'tan tek cümlelik İran mesajı
14:13
İşte İsrail halkının en çok korktuğu 8 ülke Listede Türkiye de var
İşte İsrail halkının en çok korktuğu 8 ülke! Listede Türkiye de var
14:09
Gülistan Doku soruşturmasında tutuklu başhekim Çağdaş Özdemir’in ifadesi ortaya çıktı
Gülistan Doku soruşturmasında tutuklu başhekim Çağdaş Özdemir'in ifadesi ortaya çıktı
13:59
Hürmüz’de gerginlik zirvede İran gemisi ABD ablukasını deldi
Hürmüz'de gerginlik zirvede! İran gemisi ABD ablukasını deldi
13:38
Yüreğir Belediye Başkanı Ali Demirçalı, görevinden uzaklaştırıldı
Yüreğir Belediye Başkanı Ali Demirçalı, görevinden uzaklaştırıldı
13:08
AVM’lere girişler ücretli mi oluyor Cumhurbaşkanlığından açıklama var
AVM'lere girişler ücretli mi oluyor? Cumhurbaşkanlığından açıklama var
12:27
41 ilde düzenlenen yasa dışı bahis soruşturmasında 111 kişi gözaltına alındı
41 ilde düzenlenen yasa dışı bahis soruşturmasında 111 kişi gözaltına alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.04.2026 15:43:04. #7.12#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.