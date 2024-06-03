Kızılay Gönüllüleri Hatay'da Depremzedelere Kıyafet Hediye Etti - Son Dakika
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Kültür Sanat

Kızılay Gönüllüleri Hatay'da Depremzedelere Kıyafet Hediye Etti

Kızılay Gönüllüleri Hatay\'da Depremzedelere Kıyafet Hediye Etti

Türk Kızılay Bolu Şubesi gönüllüleri, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerin yıkıma uğrattığı Hatay'da çocuklara Kurban Bayramı dolayısıyla kıyafet hediye etti. Kızılay gönüllüleri, hayırseverlerin destekleriyle sağlanan kıyafetleri depremzede çocuklara ulaştırarak bayram öncesi onların yüzünü güldürdü. Ayrıca, afette anne babalarını kaybeden çocuklara nakdi destek sağlandı ve gönüllüler çocuklarla çeşitli oyunlar oynadı.

03.06.2024 15:41
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Türk Kızılay Bolu Şubesi gönüllüleri, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerin yıkıma uğrattığı Hatay'da çocuklara Kurban Bayramı dolayısıyla kıyafet hediye etti.

Şubeden yapılan açıklamada, hafta sonu Hatay'a giden Kızılay gönüllülerinin, hayırseverlerin destekleriyle sağlanan kıyafetleri Altınözü ilçesindeki Büyükburç Anaokulu, Büyükburç İlkokulu ve Kurtmezrası İlkokulu'nda depremzede çocuklara ulaştırdığı belirtildi.

Bayram öncesi öğrencilerin yüzünün güldüğü anlatılan açıklamada ayrıca, hayırseverlerin desteğiyle afette anne babalarını kaybeden çocuklara nakdi destek sağlandığı, gönüllülerin çocuklarla çeşitli oyunlar oynadığı kaydedildi.

Açıklamada ifadelerine yer verilen Şube Başkan Yardımcısı Tuğba Ulusoy, bayram öncesi Hatay'daki çocukları mutlu etmenin sevincini yaşadıklarını dile getirdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Kültür Sanat Kızılay Gönüllüleri Hatay'da Depremzedelere Kıyafet Hediye Etti - Son Dakika

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