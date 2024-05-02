Kızkalesi, Yerli ve Yabancı Turistleri Ağırlıyor - Son Dakika
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Kültür Sanat

Kızkalesi, Yerli ve Yabancı Turistleri Ağırlıyor

Kızkalesi, Yerli ve Yabancı Turistleri Ağırlıyor

Mersin'in Erdemli ilçesinde bulunan Kızkalesi sahili, yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor. Korykos Antik Kenti'nin bir parçası olan Kızkalesi'nde konaklama imkanları bulunan tatilciler, tekne turları ve su sporları gibi aktivitelerle tatillerini değerlendiriyor. Kızkalesi Turizm ve Kültür Derneği Başkan Yardımcısı Mehmet Şirin Öztop, uygun fiyatlarla tatil yapmak isteyenleri bölgeye davet ediyor.

02.05.2024 11:59
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Mersin'in Erdemli ilçesindeki Kızkalesi sahili, yerli ve yabancı turistleri ağırlıyor.

Korykos Antik Kenti'nin parçası olan Kızkalesi'ne gelen tatilciler, bölgedeki işletmelerde konaklıyor.

Hava sıcaklığının 25, deniz suyu sıcaklığının ise 20 dereceye ulaştığı turizm merkezinde, tekne turları ve su sporu organizasyonları düzenleniyor.

Ziyaretçiler yüzerek ve plajda güneşlenerek tatil yapıyor.

"Fiyat açısından makul bir dönem"

Kızkalesi Turizm ve Kültür Derneği Başkan Yardımcısı Mehmet Şirin Öztop, gazetecilere, turizm sezonuna iyi başladıklarını söyledi.

Tatillerinde sakinlik arayanlar için mayıs ve haziranın ideal dönem olduğunu belirten Öztop, "Kızkalesi'nde, her kesimin ekonomik durumuna uygun, yıldızlı otellerden pansiyonlara kadar tesisler mevcut. Fiyat açısından makul bir dönem. Bu nedenle deniz, kum, güneş ve tatil isteyenleri bölgemize davet ediyoruz." diye konuştu.

Bölgeye konaklayan Mehmet Uysal da Kızkalesi'ni denizi ve kumu dolayısıyla tercih ettiklerini anlattı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Kültür Sanat Kızkalesi, Yerli ve Yabancı Turistleri Ağırlıyor - Son Dakika

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