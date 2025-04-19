Klasik Mercedes Etkinliği Kazdağları\'nda

Klasik Mercedes-Benz Kulübü, 2025 yılı etkinliklerinin ilkini Balıkesir'in Edremit ilçesindeki Kazdağları'nda gerçekleştirdi.

Kazdağları'nın eteklerindeki bir otelde 25 klasik otomobilin katılımıyla gerçekleşen buluşmada, birbirinden değerli araçlar sergilendi.

Etkinliğe katılanlar, hem araçları yakından inceleme fırsatı buldu hem de Kazdağları'nın tadını çıkardı.

Klasik Mercedes-Benz Kulübü Başkanı Yusuf Tükenmez, AA muhabirine, İstanbul'dan geldiklerini ve Balıkesir, Çanakkale bölgelerini çok sevdiklerini söyledi.

Her sene bu bölgede iki etkinlik düzenlediklerini belirten Tükenmez, "Yaz döneminin ilk etkinliğini şu anda gerçekleştiriyoruz. Her seferinde farklı otelleri değerlendirip farklı ortamlar bulmaya çalışıyoruz. Buraya ilk defa geliyoruz ve çok sevdik. Gayet düzgün, otantik bir yer. Şu anda çok mutluyuz." dedi.

Bölge turizmcilerinden Murat Bostancıoğlu ise etkinliğe ev sahipliği yapmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Bu tür etkinliklerin bölgenin dinamikleri için çok önemli olduğunun altını çizen Bostancıoğlu, "Kazdağları zaten son dönemlerde Türkiye'nin yükselen bir destinasyon noktası. Bu tür etkinlikleri yapmaya devam edeceğiz. Bölge otelleri olarak da bu konuya büyük önem veriyoruz. İnşallah bu tür etkinliklerle Kazdağları'nın adını daha çok duyurmaya çalışacağız." diye konuştu.