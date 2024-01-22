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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Türk Sanat Müziği Korosu Konseri - Son Dakika
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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Türk Sanat Müziği Korosu Konseri

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Türk Sanat Müziği Korosu tarafından 'Tangolar ve Valsler' konseri düzenlendi. Konserde, Şef Neşe Sarısözen Adalı yönetimindeki koro, Türk Sanat Müziğinin en sevilen eserlerini seslendirdi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Türk Sanat Müziği Korosu Konseri
22.01.2024 - 15:57,  Güncelleme: 16:07
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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Türk Sanat Müziği Korosu tarafından "Tangolar ve Valsler" konseri düzenlendi.

Süleyman Demirel Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen konserde, Şef Neşe Sarısözen Adalı yönetimindeki koro, Türk Sanat Müziğinin en sevilen eserlerini seslendirdi.

Sanatseverlerin yoğun ilgi gösterdiği konserde, "Denizde Akşam", "Mazi Kalbimde Bir Yaradır", "Papatya", "Hatırla Ey Peri", "Dinle Sevgili", "Kalbe Dolan O İlk Bakış" ve "Kelebek" gibi eserlere yer verildi.

Konserin sonunda Kocaelili müzikseverlere teşekkür eden koro şefi Adalı'ya İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Nail Ekiz, çiçek verdi.

Kaynak: AA
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