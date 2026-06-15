Kocaeli'de 46 ülkeden kültür buluşması - Son Dakika
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Kocaeli'de 46 ülkeden kültür buluşması

Kocaeli\'de 46 ülkeden kültür buluşması
15.06.2026 14:00  Güncelleme: 14:13
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Kocaeli'de düzenlenen etkinlikte 46 ülkeden öğrenciler yöresel kıyafet, lezzet ve danslarıyla buluştu; başkan ve rektör öğrencilere kucak açtı. [Not: Bu özet 100 karakteri geçmektedir. Kısaltılmış hali:] Kocaeli'de 46 ülkeden öğrenci, kültürlerini tanıttı; belediye başkanı "yabancı hissetmeyin" dedi.

Kocaeli'de düzenlenen "Uluslararası Kültür Buluşması", 46 farklı ülkeden gelen öğrencilerin yöresel kıyafetleri, lezzetleri ve danslarıyla renkli görüntülere sahne oldu.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli Üniversitesi Dil Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (DİLMER) ile Kocaeli Uluslararası Öğrenci Derneği iş birliğinde gerçekleştirilen organizasyonda 46 farklı ülkeden gelen öğrenciler buluştu. Programda öğrenciler, hem mezuniyet sevincini yaşadı hem de kültürlerini tanıtma fırsatı buldu.

"Kendinizi burada yabancı hissetmeyin"

Etkinlik alanında kurulan ve farklı ülkelerin kültürlerini yansıtan stantları gezen Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Kocaeli'nin öğrenci dostu bir kimliğe sahip olduğunu vurguladı. Yurt içinden ve yurt dışından gelen tüm öğrencilerin şehrin öz evladı gibi kabul edildiğini belirten Büyükakın, "Öğrencilerimizi rahat ettirmek için her türlü kolaylığı sağlıyoruz. Kocaeli ailesi olarak, öğrencilerimizin huzur içinde bulunmaları ve gittikleri zaman da mutluluk içinde Kocaeli'yi anmaları için çok güzel bağ kuruyoruz. Bundan önceki yıllarda hep öyle oldu, bundan sonra da öyle olacak. Kendinizi burada yabancı hissetmeyin. Buranın öz evladı gibi, Kocaeli'de yaşayan ve burada doğmuş biri olarak düşünün" dedi.

Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nuh Zafer Cantürk ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın uluslararası öğrenci sayısını artırma vizyonu doğrultusunda gayret gösterdiklerini ifade etti. Cantürk, "Büyükşehir Belediyemiz, sivil toplum kuruluşlarımız ve üniversitelerimiz öğrencilerimizi candan kucaklıyor. 40'ın üzerinde ülkeden öğrencilerimiz var ve bu çok güzel bir renk" diye konuştu.

Etkinlikte, farklı coğrafyalardan gelen gençler; stantlarında geleneksel kıyafetlerini, yöresel yemeklerini, müzik ve danslarını vatandaşlarla paylaştı. Uluslararası öğrencilerin geleneksel dans ve müziklerini sunduğu etkinlik; bilgi yarışmaları, kültürel atölyeler, DJ performansları ve üniversite müzik gruplarının konserleriyle sona erdi. Ayrıca katılımcılara çeşitli ikramlarda bulunuldu. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Kültür Sanat Kocaeli'de 46 ülkeden kültür buluşması - Son Dakika

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