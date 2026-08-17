Kocaeli’nin "Bob Ross"u sokakları renklendiriyor

Kocaeli'de 59 yaşındaki ressam İsmail Bayram, çocukluk tutkusu olan sanatını sokaklara taşıdı. Kent genelindeki 250'ye yakın boş duvara doğa ve manzara resimleri çizen 59 yaşındaki İsmail Bayram, tarzı nedeniyle ünlü ressam Bob Ross'a benzetiliyor.

Başiskele Belediyesindeki 28 yıllık memuriyetinin bir bölümünde ressam olarak da görev yapan ve 2021 yılında emekli olan İsmail Bayram, son 5 yıldır kesintisiz şekilde duvar ve tablo çalışmaları gerçekleştiriyor. Evlerin dış cepheleri ile kentin farklı noktalarındaki yaklaşık 250 boş duvarı doğa ve manzara resimleriyle renklendiren Bayram, eserleri ve tarzı dolayısıyla vatandaşlar tarafından ünlü ressam Bob Ross'a benzetiliyor.

Bayram, başta belediyeler olmak üzere kurum ve vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda Kocaeli, Sakarya ve İstanbul gibi çeşitli illerde sanatını icra ediyor.

"Çocukluğumdan beri içimdeki resim sevgisini geliştirmeye çalıştım"

Resim sevgisinin çocukluk yıllarına dayandığını anlatan İsmail Bayram, "Çocukluğumdan beri benim içimde olan bu resim sevgisini geliştirmeye çalıştım. Çok meraklıydım. Araştırdım, çalıştım, çok çalıştım. Çok çalışmak gerekiyor, araştırmak gerekiyor, teknikleri öğrenmek gerekiyor. Bu konularda çok özverili oldum" dedi.

"Komutanlarımın portrelerini çizdim"

Askerlik dönemine kadar karakalem ve portre çalışmaları yaptığını, komutanlarının portrelerini dahi çizdiğini belirten Bayram, şunları kaydetti:

"Askerlik bittikten sonra 1988, 1989, 1990'lı yıllarda benim futbol merakım vardı. Amatör olarak spor yapıyordum, futbol oynuyordum. Kocaeli bölgesinde bazı takımlarda oynadım. O dönemler resim ikinci plandaydı. İlk planda spor vardı. Daha sonradan 30'lu, 35'li yaşlara geldikten sonra resme daha çok ağırlık verdim. Spordan biraz uzaklaştım. Resim çalışmalarımı bölgede ve Türkiye'de tanıtmaya başladım. Çok beğeni oldu."

"Bu yeteneğimizi değerlendirmeye çalıştık"

Resim sanatının yalnızca boya ve fırça kullanmaktan ibaret olmadığını dile getiren Bayram, yeteneğinin dedesinden miras kaldığını aktararak, "Sanat apayrı bir şey. Herkesin yapacağı, 'Ben bu boyayı alayım, fırçayı alayım' diyeceği bir şey değil. Belirli bir yere kadar çizebilirsiniz ama kabiliyetiniz, yeteneğiniz olması lazım. Çok da çalışmanız gerekiyor. Bu bizde doğuştan, genetik olarak sülalemizden gelen bir şey diyelim. Dedeme 'Marangoz Hafız' derler. Dedem rahmetli 1979'da vefat etti. Ben onu 10-12 yaşlarıma kadar tanıdım. Çok el becerisi vardı. Ustaydı, tahtadan adam bile yapardı. Tahmin ediyorum dededen, atadan gelen bir el becerisi, yetenek, kabiliyet bize de sirayet etti. Biz de bu yeteneğimizi değerlendirmeye çalıştık" diye konuştu.

Yaptığı manzara resimleri dolayısıyla vatandaşlardan yoğun ilgi gördüğünü söyleyen Bayram, "Sokaklardaki bu güzellik ve renkler insanlara bir nebze de olsa huzur veriyorsa ne mutlu bana. Benim de bir eserimin orada olduğunu görmek bana çok büyük mutluluk veriyor. Sanat üzerinde bu şekilde devam etmeye çalışıyoruz" şeklinde konuştu.

"Beni Bob Ross'a benzetiyorlar"

Yaptığı çalışmaların vatandaşlar tarafından 1990'lı yılların popüler ressamı Bob Ross'un tarzına benzetildiğini ancak yeteneğinin yalnızca manzara çizmekle sınırlı kalmadığını belirten Bayram, "Beni Bob Ross'un tarzına benzetiyorlar ama sadece Bob Ross'un tarzında resim yapmıyorum. Mesela bir kişinin fotoğrafını duvara bile çıkartabilirim" dedi.

Toplumun hafızasında yer edinen manzara stili nedeniyle bu benzetmenin yapıldığını aktaran Bayram, "Bu manzara tarzını herkes 1990'lı yıllarda televizyondaki eğitici programlardan bildiği için beni görünce Bob Ross'a benzetiyorlar. Beni bir sanatçıya benzetmeleri benim için çok memnun edici. Mesela caddeden geçiyorum, hemen bakıyorum boş duvar. 'Şuraya ne güzel resim yapılır' diye düşünüyorum. Benim ilgi alanıma girdiği için 'Şu duvar boş. Buradan muazzam bir resim çıkar' diye içimden geçiriyorum. Tabii her yere resim yapmak mümkün değil. Talep olan yerlere yapılıyor. Boş duvarlar çok ilgimi çekiyor" ifadelerini kullandı.

"Kabiliyeti, yeteneği olan kişilere bunu aktarmak isterim"

İlerleyen dönemde yetenekli kişilere resim eğitimi vermek istediğini belirten İsmail Bayram, sözlerini şöyle tamamladı:

"Şu anda herhangi bir eğitim veremiyorum çünkü çalışmalarımız çok yoğun olduğu için eğitim konusu biraz geri planda. Ama ileriki zamanda güzel bir resim atölyesi kurup orada eğitim vermeyi düşünüyorum. Bu sanatın sadece bende kalıp benimle birlikte gitmesini istemem. Kabiliyeti, yeteneği olan kişilere bunu aktarmak isterim. Bir sanatçı yetiştirmek, ona bilgi vermek benim için çok değerli ve onur verici bir durum olur."