Kocaeli'de Somut Olmayan Kültürel Miras Taşıyıcıları iftarda buluştu - Son Dakika
Kocaeli'de Somut Olmayan Kültürel Miras Taşıyıcıları iftarda buluştu

Kocaeli\'de Somut Olmayan Kültürel Miras Taşıyıcıları iftarda buluştu
17.03.2026 22:19
Kocaeli'de Somut Olmayan Kültürel Miras Taşıyıcısı sanatçılar, düzenlenen iftar programında bir araya geldi.

Kocaeli'de Somut Olmayan Kültürel Miras Taşıyıcısı sanatçılar, düzenlenen iftar programında bir araya geldi.

Kocaeli Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığınca Antikkapı Restoran'da düzenlenen programa kentte faaliyet gösteren Somut Olmayan Kültürel Miras Taşıyıcısı sanatçılar katıldı.

Programda konuşan Vali İlhami Aktaş, ramazan ayının birlik, beraberlik ve paylaşma ayı olduğunu belirterek, iftar vesilesiyle kentteki sanatçılarla bir araya gelmekten memnuniyet duyduğunu söyledi.

Kentte çok sayıda kültürel miras taşıyıcısının bulunduğunu hatırlatan Aktaş, sanatçıların kültürel değerlerin yaşatılmasında önemli rol üstlendiğini dile getirdi.

Aktaş, şöyle konuştu:

"Hiçbirisini yapamayacağımız kültürlerimizi yaşatmaya çalışıyorsunuz. Bu bir Allah vergisi, el emeği göz nuru çok zor eserlerle uğraşıyorsunuz. Eliyle yapan var, aşıklarımız var. Hem diliyle hem yüreğiyle hem beyniyle yazan, söyleyen... Hepinizin yaptığı çalışmalar çok kıymetli. İlimizde 100'e yakın Somut Olmayan Kültürel Miras Taşıyıcısı bulunması gerçekten bizler için gurur verici. Bunlardan 3'ünün yaşayan kültür hazinesi olarak ilan edilmesi de Kocaeli açısından çok kıymetli."

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ise geleneksel sanatların toplumun kimliğinin önemli bir parçası olduğunu vurguladı.

Geleneksel sanatların kültürel hafızayı yaşattığını belirten Büyükakın, "Geçmişinizle koptuğunuzda, geçmişin sanatıyla, geçmişin meslekleriyle, geçmişin hatıralarıyla koptuğunuzda aslında hafızasını yitirmiş insanlar gibi oluyorsunuz." diye konuştu.

Büyükakın, programa katılan sanatçılara da şöyle seslendi:

"Geleneksel sanatlar dediğinizde, geleneksel sanatları icra eden insanlar dediğinizde aslında şehitler, gaziler nasıl anlamlı bireylerse toplumun varlığı için o sanatları icra eden insanların da öyle olduğunu unutmayın. İnsanlar tarihlerine ve toplumlarına, kimliklerine görünmez bağlarla bağlıdırlar. Sizler bu sanatları icra ederek aslında milli varlığımıza inanılmaz bir katkı sağlıyorsunuz. Sizin her birinize bu katkılarınızdan dolayı bir belediye başkanı olarak teşekkürü borç biliyorum. İyi ki varsınız. ve kaybolmaması için bazı mesleklerin, bazı sanatların bu varlığını devam ettirmek için üzerimize ne düşüyorsa destek olalım ama siz de ne olur vazgeçmeyin."

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Kocaeli'de Somut Olmayan Kültürel Miras Taşıyıcıları iftarda buluştu - Son Dakika

İşte Şampiyonlar Ligi bu Sporting, 3-0 yenildiği maçın rövanşında tarihi skorla turladı
İşte Şampiyonlar Ligi bu! Sporting, 3-0 yenildiği maçın rövanşında tarihi skorla turladı
Kuzey Irak ile Bağdat anlaşmaya vardı Türkiye’ye petrol gönderilecek
Kuzey Irak ile Bağdat anlaşmaya vardı! Türkiye'ye petrol gönderilecek
Mütevazılığın da bu kadarı N’Golo Kante attığı golü yorumlamadı, takımın başarısına dikkat çekti
Mütevazılığın da bu kadarı! N'Golo Kante attığı golü yorumlamadı, takımın başarısına dikkat çekti
İran Devrim Muhafızları’nın üst düzey komutanı öldürüldü
İran Devrim Muhafızları'nın üst düzey komutanı öldürüldü
BAE ve Ürdün liderleri Dubai’de buluştu: Hem mesajlar hem görüntüler konuşuldu
BAE ve Ürdün liderleri Dubai'de buluştu: Hem mesajlar hem görüntüler konuşuldu
ABD’nin Bağdat Büyükelçiliğine İHA saldırısı
SON DAKİKA: Kocaeli'de Somut Olmayan Kültürel Miras Taşıyıcıları iftarda buluştu - Son Dakika
