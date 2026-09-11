Kocaeli’de son 24 yılda kültür ve turizme 491 milyon lira yatırım yapıldı - Son Dakika
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Kocaeli’de son 24 yılda kültür ve turizme 491 milyon lira yatırım yapıldı

Kocaeli’de son 24 yılda kültür ve turizme 491 milyon lira yatırım yapıldı
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Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Kocaeli’de son 24 yılda kültür ve turizme 491 milyon lira yatırım yaptıklarını, yaklaşık 20 bin hektarlık ‘Kocaeli Sakarya Kıyı Bandı Kültür ve Koruma Gelişim Bölgesi Kocaeli Kesimi 1/25.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Kocaeli'de son 24 yılda kültür ve turizme 491 milyon lira yatırım yaptıklarını, yaklaşık 20 bin hektarlık 'Kocaeli Sakarya Kıyı Bandı Kültür ve Koruma Gelişim Bölgesi Kocaeli Kesimi 1/25.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliği'nin Bakanlık tarafından onaylandığını açıkladı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, AK Parti'nin gelenekselleşen 'Türkiye Yüzyılı Buluşmaları' programı kapsamında Kocaeli'de teşkilat mensuplarıyla bir araya geldi. Ersoy, burada yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde 25 yıl önce 'tam bağımsız, güçlü ve lider Türkiye' ülküsüyle yola çıkıldığını belirterek Türk milletinin 2002'den bugüne 24 yıl boyunca bu iradenin arkasında durduğunu söyledi. AK Parti iktidarının Türkiye'yi küresel düzende söz sahibi, yol belirleyici, barışın, müzakerelerin, istikrar ve güvenin adresi haline getirdiğini ifade eden Ersoy, Türkiye'nin dünyanın en büyük 16'ıncı ekonomisi olduğunu, savunma sanayisinde özgün ve öncü teknolojiler geliştirdiğini, ulaşım ve haberleşme altyapısında önemli yatırımlar gerçekleştirdiğini kaydetti. Ayrıca Ersoy, Covid-19 salgınında sağlık altyapısının gücüne, 6 Şubat depremlerinin ardından yürütülen yeniden inşa çalışmalarına da değinerek Türkiye'nin ağır sınamalara rağmen milletinin ihtiyaçlarına güçlü bir kapasiteyle cevap verdiğini söyledi.

Türkiye 2025 yılını 65,2 milyar dolarlık rekor turizm geliriyle noktaladı

Kültür ve turizm alanındaki gelişmelere de değinen Ersoy, turizmi 12 aya ve 81 ile yayma vizyonunun hayata geçirildiğini; ürün ve pazar çeşitliliğinin artırıldığını, tesisleşme, ulaşım, konfor ve sürdürülebilirlik alanlarında öncü uygulamaların devreye alındığını ifade etti. Türkiye'nin 2025 yılını 65,2 milyar dolarlık rekor turizm geliriyle kapattığını, 2026 yılının ilk altı ayında ise 25,7 milyar dolar turizm geliri elde ettiğini belirten Ersoy, Türkiye'yi 'turizmin süper liginde zirveye talip eşsiz bir potansiyel' olarak nitelendirdi. Dünyanın en yoğun ve kapsamlı arkeoloji çalışmalarının yürütüldüğünü, Cumhuriyet tarihinin en yoğun restorasyon, inşa ve ihya çalışmalarının gerçekleştirildiğini kaydeden Ersoy, kültür varlığı kaçakçılığıyla mücadelede yürütülen uluslararası iş birlikleri sayesinde binlerce kültür varlığının Türkiye'ye iadesinin sağlandığını vurguladı. Ayrıca Ersoy, sanat kurumlarının ulusal ve uluslararası sahnelerde her yıl başarı çıtasını yükselttiğini, Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin milyonları kültür ve sanatla buluşturduğunu ve Türkiye'nin dizi ihracatında dünyanın üç büyük ülkesinden biri konumuna geldiğini ifade etti.

Kocaeli'de konaklama kapasitesi 17 kata yakın arttı

Bu dönemde kamu eliyle yapılan kültür yatırımları ile yerel yönetimlerin turizm altyapı projelerine verilen desteğin 321 milyon lirayı aştığını belirten Ersoy, 2002'de 33 olan işletme belgeli konaklama tesisi sayısının Eylül ayı itibarıyla 281'e, 966 olan yatak kapasitesinin ise 16 bin 40'a yükseldiğini bildirdi. Ersoy, tesis sayısında yaklaşık 9 kat, yatak kapasitesinde ise yaklaşık 17 kat artış gerçekleştiğini; 2025 Ocak-Haziran dönemine kıyasla bu yıl Kocaeli'yi ziyaret eden yerli ve yabancı misafir sayısının da yaklaşık yüzde 2,3 artarak 485 bin kişi seviyesine ulaştığını söyledi.

Kocaeli'nin kültür mirasında yeni çalışmalar sürüyor

Türkiye'nin önemli sanayi ve ticaret kentlerinden Kocaeli'nin tarih ve kültür mirasını da en yüksek faydayı sağlayacak şekilde değerlendirdiklerini belirten Ersoy, 2026 ödeneği sağlanan Kerpe Koyu Sualtı Kurtarma Kazısı'nın devam ettiğini bildirdi. Restorasyon, müze ve ören yeri çalışmaları kapsamında son 8 yılda 17 ayrı proje ve uygulamanın tamamlandığını aktaran Ersoy, Kocaeli Osman Hamdi Bey Evi'nde çalışmaların sürdüğünü, ayrıca 4 farklı projenin 2026 Yatırım Programı kapsamına alındığını ifade etti. Kocaeli için bir müjde de veren Ersoy, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanlığınca hazırlanan yaklaşık 20 bin hektar yüzölçümlü 'Kocaeli Sakarya Kıyı Bandı Kültür ve Koruma Gelişim Bölgesi Kocaeli Kesimi 1/25.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliği'nin Bakanlık tarafından onaylandığını açıkladı. Planla koruma-kullanma dengesi gözetilerek bölgenin doğal ve kültürel değerlerinin korunmasının yanı sıra nitelikli ve düşük yoğunluklu turizm tesislerinin hayata geçirilmesinin amaçlandığını belirten Ersoy; kıyı turizminin yanında dalış, sağlık ve kültür turizmi, çiftlik, agro ve eko turizm, kamp-karavan turizmi, bisiklet ve doğa turizmi gibi alternatif turizm türlerinin çeşitlendirilmesinin hedeflendiğini söyledi.

"Terörsüz Türkiye ve Terörsüz Bölge Türk devletinin bir projesidir"

Terörsüz Türkiye sürecinin Türkiye'yi daha da ileriye taşıyacağının altını çizen Ersoy, "Bu kanun ne bir pazarlıktır ne tavizdir ne de aftır. Terörsüz Türkiye ve Terörsüz Bölge Türk devletinin bir projesidir. Ateşe boğulan coğrafyamızda kimsenin üzerimize kıvılcım dahi sıçratmasına imkan tanımayacak bir birlik ve kenetlenme adımıdır" açıklamasında bulundu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Kültür Sanat Kocaeli’de son 24 yılda kültür ve turizme 491 milyon lira yatırım yapıldı - Son Dakika

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