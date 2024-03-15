Kocaeli Film Festivali Başvuruları Başladı

Türkiye ve Yunanistan, Romeo ve Juliet'i bir araya getiriyor

Türkiye ve Yunanistan'ın köklü sanat kurumlarının ortaklığında, Rome ve Juliet'in temsili, 19 Nisan'da Ankara'da yapılacak. Devlet Tiyatroları (DT) Genel Müdürlüğü ve Yunanistan'dan Atina Konser Salonu Megaron ve Yorgos Lykiardopoulos kültürel organizasyonu Lykofos'un ortak projesi olan yapımda, Shakespeare'in eseri günümüze uyarlanarak, bir Balkan şehrinde Türk Romeo ile Yunan Juliet'in aşk hikayesi temsil edilecek. Proje, Türkiye ve Yunanistan arasındaki sanatsal ve kültürel etkileşimi artırarak barış, anlayış ve işbirliğini güçlendirmeyi hedefliyor.