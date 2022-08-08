Kocaeli'nin ilk elektrik üretim tesisi, bir asıra yakındır ayakta duruyor - Son Dakika
Üye Girişi

Kocaeli'nin ilk elektrik üretim tesisi, bir asıra yakındır ayakta duruyor

08.08.2022 19:28
Kocaeli'nin ilk elektrik üretim tesisi, bir asıra yakındır ayakta duruyor

Kocaeli'nin ilk elektrik üretim tesisi, bir asıra yakındır ayakta duruyorKOCAELİ Kocaeli'nin ilk elektrik üretim tesisi olan Çuhane Barajı ve Hidroelektrik Santrali, adeta yıllara meydana okuyor.

Kocaeli'nin ilk elektrik üretim tesisi, bir asıra yakındır ayakta duruyor

KOCAELİ Kocaeli'nin ilk elektrik üretim tesisi olan Çuhane Barajı ve Hidroelektrik Santrali, adeta yıllara meydana okuyor.

Başiskele ilçesi Doğantepe Mahallesi sınırları içerisinde yer alan baraj ve tesis, yaklaşık 32 yıldır atıl durumda bulunuyor. Tesis, 1930 yılında dokuma atölyesi ve bedesten gibi yerlerin elektrik ihtiyacını karşılamak için Almanlara yaptırılırken, baraj da aynı dönemde tesisle beraber inşa edildi. Alman mimarisini taşıyan tesis, Çuhane Barajıyla birlikte güzel bir görünüme sahip.

"Kocaeli'nin ilk barajı ve ilk elektrik üretimi yapılan yer"

Çuhane Barajı ve Hidroelektrik Santrali hakkında bilgi veren Başiskele Kaymakamlığı Proje Koordinasyon Merkezi Direktörü Emin Öztürk, "Burası Kocaeli'nin ilk barajı ve ilk elektrik üretimi yapılan yerdir. Çuhane Deresi üzerinde bulunan Çuhane Barajı ve Hidroelektrik Santrali, İzmit'in elektrik üretimi yapılan ilk tesisleri arasında yer alıyor. Osmanlı ordusunun giysi talebini karşılamak amacıyla, 1843 yılında Osmanlı Devleti tarafından İzmit Fabrika-i Hümayunu (İzmit Çuha Fabrikası) kurulmuş. 1930 yılında ise Almanlara, İzmit Çuha Fabrikası tesislerinin dokuma atölyesi ve bedesten gibi yerlerinin elektrik ihtiyacını karşılamak amacıyla bir hidroelektrik santrali kurdurulmuş. Baraj da aynı dönemde santralle beraber inşa edilmiş" dedi.

"1930'lu yılların teknolojisini yansıtması açısından büyük önem taşıyor"

Tesisin önem taşıdığını kaydeden Öztürk, "Kocaeli'nin sanayi mirası içinde yer alan baraj ve hidroelektrik santrali, 1930'lu yılların teknolojisini yansıtması açısından büyük önem taşıyor. Ayrıca tarihi hidroelektrik santralinde, 1990'lı yıllarda bile sembolik olarak elektrik üretildiği biliniyor. Hidroelektrik santrali içinde makine dairesinin bulunduğu kapalı bir mekan ile onun önündeki su sistemi ve köprüden meydana geliyor. Tesis, Cumhuriyet Dönemi'nin ilk yıllarında inşa edilmiş ve günümüze gelebilmiş örneklerden birisidir. Tarihi yapı uzun yıllardır kullanılmamaktadır. 1990'lı yıllarda son elektrik üretimini yapmıştır. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi bu bölgede bir proje çalışması var. Yürüyüş alanları, oyun parkları, yeşil alanlar gibi çalışmalar yapılacak" diye konuştu.

YORUMLAR
500
Derince Limanı'na gelen Polarnet gemisinin kaptanı konuştu Derince Limanı'na gelen Polarnet gemisinin kaptanı konuştu Erdoğan: Türkiye'yi bu küresel fırtınadan da sahil-i selamete mutlaka çıkaracağız (3) Erdoğan: Türkiye'yi bu küresel fırtınadan da sahil-i selamete mutlaka çıkaracağız (3)
Kaynak: İHA

Hidroelektrik Santrali, Başiskele, Kocaeli, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Kocaeli'nin ilk elektrik üretim tesisi, bir asıra yakındır ayakta duruyor - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
18:54 AK Parti'den aday adayı olan Mahmut Kahraman, İSKİ Genel Müdür Yardımcısı olarak atandı
18:32 Marcao'yu transfer eden Sevilla'nın gözü yine Galatasaray'da! Nelsson için bastırıyorlar
18:31 Mardin'e gelin olarak gelen Ukraynalı, Müslüman olup Amine ismini aldı
18:12 Bu sene kış geç gelecek! Ekim ayı sıcakları yüksek seyredecek
17:40 Bolu'da 'gizemli hastalık' paniği yeniden başladı! Yüzlerce kişide zehirlenme şikayeti var
17:28 Ünlü oyuncu Meltem Yılmazkaya'nın göğüs dekolteli pozu ilgi çekti! İlk yorum sevgilisinden geldi
17:18 Gazeteci Latif Şimşek'i darp etmişti! 11 ayrı suç kaydı olduğu öğrenilen şüphelinin ifadesi ortaya çıktı
17:16 Fenerbahçe'nin ünlü taraftarı Rambo Okan, Beşiktaşlı mı olacak? Güzel fenomenden istekleri duyanları gülümsetti
17:14 Yıllar onu hiç değiştirmemiş! Kurtlar Vadisi'nde Laz Ziya'nın kızı rolünde oynayan Müge Ulusoy, düzgün fiziğiyle beğeni topluyor
17:01 2023 seçimleri öncesi yeni bir parti daha kuruldu: Milliyetçi Sol Parti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.08.2022 19:28:42. #1.11#
SON DAKİKA: Kocaeli'nin ilk elektrik üretim tesisi, bir asıra yakındır ayakta duruyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement