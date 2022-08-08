Kocaeli'nin ilk elektrik üretim tesisi, bir asıra yakındır ayakta duruyor

KOCAELİ Kocaeli'nin ilk elektrik üretim tesisi olan Çuhane Barajı ve Hidroelektrik Santrali, adeta yıllara meydana okuyor.

Başiskele ilçesi Doğantepe Mahallesi sınırları içerisinde yer alan baraj ve tesis, yaklaşık 32 yıldır atıl durumda bulunuyor. Tesis, 1930 yılında dokuma atölyesi ve bedesten gibi yerlerin elektrik ihtiyacını karşılamak için Almanlara yaptırılırken, baraj da aynı dönemde tesisle beraber inşa edildi. Alman mimarisini taşıyan tesis, Çuhane Barajıyla birlikte güzel bir görünüme sahip.

"Kocaeli'nin ilk barajı ve ilk elektrik üretimi yapılan yer"

Çuhane Barajı ve Hidroelektrik Santrali hakkında bilgi veren Başiskele Kaymakamlığı Proje Koordinasyon Merkezi Direktörü Emin Öztürk, "Burası Kocaeli'nin ilk barajı ve ilk elektrik üretimi yapılan yerdir. Çuhane Deresi üzerinde bulunan Çuhane Barajı ve Hidroelektrik Santrali, İzmit'in elektrik üretimi yapılan ilk tesisleri arasında yer alıyor. Osmanlı ordusunun giysi talebini karşılamak amacıyla, 1843 yılında Osmanlı Devleti tarafından İzmit Fabrika-i Hümayunu (İzmit Çuha Fabrikası) kurulmuş. 1930 yılında ise Almanlara, İzmit Çuha Fabrikası tesislerinin dokuma atölyesi ve bedesten gibi yerlerinin elektrik ihtiyacını karşılamak amacıyla bir hidroelektrik santrali kurdurulmuş. Baraj da aynı dönemde santralle beraber inşa edilmiş" dedi.

"1930'lu yılların teknolojisini yansıtması açısından büyük önem taşıyor"

Tesisin önem taşıdığını kaydeden Öztürk, "Kocaeli'nin sanayi mirası içinde yer alan baraj ve hidroelektrik santrali, 1930'lu yılların teknolojisini yansıtması açısından büyük önem taşıyor. Ayrıca tarihi hidroelektrik santralinde, 1990'lı yıllarda bile sembolik olarak elektrik üretildiği biliniyor. Hidroelektrik santrali içinde makine dairesinin bulunduğu kapalı bir mekan ile onun önündeki su sistemi ve köprüden meydana geliyor. Tesis, Cumhuriyet Dönemi'nin ilk yıllarında inşa edilmiş ve günümüze gelebilmiş örneklerden birisidir. Tarihi yapı uzun yıllardır kullanılmamaktadır. 1990'lı yıllarda son elektrik üretimini yapmıştır. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi bu bölgede bir proje çalışması var. Yürüyüş alanları, oyun parkları, yeşil alanlar gibi çalışmalar yapılacak" diye konuştu.