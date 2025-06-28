Kolombiya'da En Büyük Camii Açıldı - Son Dakika
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Kültür Sanat

Kolombiya'da En Büyük Camii Açıldı

28.06.2025 11:20
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Ömer bin Hattab Camisi, Kolombiya'nın en büyük camisi olarak Müslümanlara hizmet veriyor.

Kolombiya'da, geleneksel İslam mimarisiyle inşa edilen ve ülkenin en büyük camisi olma özelliğini taşıyan "Ömer bin Hattab Camisi", Müslüman toplumu için sembolik bir merkez olarak öne çıkıyor.

La Guajira yönetim bölgesine bağlı Maicao kentinde inşa edilen Ömer bin Hattab Camisi (Mezquita Omar Ibn Al-Jattab), 17 Eylül 1997'de ibadete açıldı.

Müslümanlar için sembolik bir merkez kabul edilen Maicao, özellikle Kolombiya'daki Arap diasporasının kimliğini korumasında önemli rol oynuyor.

20. yüzyılın başlarında ticaret amacıyla ülkeye gelen Lübnan, Suriye ve Filistin kökenli göçmenlerin torunları, caminin inşasına büyük emek vererek Maicao'ya kazandırılmasına büyük katlı sağladı.

Kolombiya'nın en büyük camisi olan Ömer bin Hattab Camisi'nde, cuma hutbeleri, dini bayramlar, toplu iftarlar ve teravih namazlarında oldukça kalabalık bir topluluğa hitap ediliyor.

Cami bünyesinde halka açık bir kütüphane ile konferans salonu da yer alıyor. Turistik ve akademik turlar için rehberlik hizmeti sunan yetkililer, araştırmacılara her türlü desteği sağlıyor.

Mimari ve yapısal detaylar

Latin Amerika'nın en büyük üçüncü camisi kabul edilen Ömer bin Hattab Camisi, İranlı mimar Ali Namazi tarafından tasarlandı ve yapımında İtalyan mermeri kullanıldı.

Geniş kubbesi, görkemli minaresi ve klasik İslam mimarisiyle dikkati çeken caminin iç mekanı, zarif süslemelerle ibadete uygun şekilde tasarlandı.

Yaklaşık 1000 metrekarelik bir alana inşa edilen cami, 1000 kişiye hizmet verebilecek kapasitede.

Şehir silüetinde belirgin şekilde öne çıkan caminin 17 metre yüksekliğindeki minaresi, kentin estetik güzelliğini de bütünlüyor.

Mekke yönünü gösteren mihrap bölümü için sade bir dekor kullanılırken imamın cemaate hitap ettiği minber ise herkesin görebileceği bir konumda yer alıyor.

Eğitim ve sosyal faaliyetler

Camiyle aynı alanda yer alan Dar El-Arkam Kolejinde hem İslami eğitim veriliyor hem de Müslüman kültürünün temel öğeleri öğrencilere tanıtılıyor.

Kolejde hem Arapça hem de İspanyolca olmak üzere, anaokulundan lise düzeyine kadar eğitim veriliyor. Okulda yalnızca din eğitimi değil fen, matematik ve sosyal bilimler gibi müfredat dersleri de öğretiliyor.

Camide, üniversite ve lise kurumlarıyla yapılan işbirlikleri doğrultusunda diyalog ve tanıtım etkinlikleri organize ediliyor.

İslami Yardımseverler Derneği üyesi, Lübnan asıllı Kolombiyalı Süleyman Dabaja, AA muhabirine yaptığı açıklamada, caminin kentteki Müslümanlar için taşıdığı öneme işaret etti.

Caminin inşasının Müslüman toplumu açısından bir zorunluluk teşkil ettiğini dile getiren Dabaja, "Cami, burada yaşayan Müslüman topluluk için oldukça önemli bir merkez. Burası bir buluşma ve paylaşım noktası olarak görülüyor. Maicao'da oldukça büyük bir Müslüman nüfus var ve genellikle akşam, yatsı ve cuma namazları burada topluca kılınıyor." dedi.

Dabaja, caminin inşa sürecine ilişkin şunları kaydetti:

"Burası eskiden sadece küçük bir evdi; bir musalla yani namaz kılmak için kullanılan küçük bir alandan ibaretti. Zamanla cemaatin artmasıyla daha büyük bir ibadet yerine ihtiyaç duyuldu. Şu an caminin kapasitesi 1000 kişi. Kadınlara ayrılmış ikinci bir kat da bulunuyor. Burası yalnızca bir ibadet yeri değil, aynı zamanda eğitim açısından da önemli bir rol üstleniyor. Caminin içinde, şeyh ve diğer topluluk üyeleri tarafından çocuklara ve gençlere yönelik, bir saati aşkın süren Kur'an dersleri veriliyor."

Caminin çok sayıda yerli ve yabancı turist tarafından da ziyaret edildiğini aktaran Dabaja, "Ziyaretçiler için özel bir rehberlik hizmeti sunuyoruz. Katılımcıları en çok etkileyen unsurlar arasında caminin mimarisi ve akustik özellikleri yer alıyor." diye konuştu.

Caminin hemen yanında faaliyet gösteren okulda 300 öğrencinin eğitim gördüğünü belirten Dabaja, bu sayının geçmişte 1000'i geçtiğini ifade etti.???????

Kaynak: AA

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Son Dakika Kültür Sanat Kolombiya'da En Büyük Camii Açıldı - Son Dakika

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