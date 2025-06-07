Kolombiya\'da Müslümanlar Kurban Bayramı Namazı Kıldı

Güney Amerika ülkesi Kolombiya'da Müslümanlar, Kurban Bayramı namazı için saf tuttu.

Başkent Bogota'daki Ebu Bekir Sıddık Camisi başta olmak üzere Kurtuba Mescidi ve İstanbul Mescidi'nde onlarca Müslüman, sabahın erken saatlerinde bayram namazı için buluştu.

Cami imamı, vaazında Filistin'de yaşanan acılara değinerek, Kurban Bayramı'nın önemini cemaatle paylaştı.

Namazın ardından kucaklaşan cemaat, Gazze'deki Filistinlileri unutmadı ve dua etti.

Bayram namazından sonra cemaate geleneksel ikramlar yapıldı, çocuklar bayram coşkusunu doyasıya yaşadı.