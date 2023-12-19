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Konya Büyükşehir Belediyesi Dar-ül Mülk Sergi Sarayı'nda Selçuklu Sergileri - Son Dakika
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Konya Büyükşehir Belediyesi Dar-ül Mülk Sergi Sarayı'nda Selçuklu Sergileri

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan Dar-ül Mülk Sergi Sarayı, Türkiye Selçuklu Hanedan Sergisi ve Türkiye Selçuklu Sikkeleri Sergisi'ne ev sahipliği yapıyor. Sergide, Selçuklu sultanlarının heykelleri ve Anadolu Selçuklu Devleti'ne ait 2 bin 764 sikke sergileniyor.

Konya Büyükşehir Belediyesi Dar-ül Mülk Sergi Sarayı\'nda Selçuklu Sergileri
19.12.2023 - 16:02,  Güncelleme: 16:06
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Konya Büyükşehir Belediyesince kente kazandırılan Dar-ül Mülk Sergi Sarayı, ziyaretçilerin tercih ettiği yerler arasında bulunuyor.

Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, yaptığı yazılı açıklamada, Konya'daki tarihi değerleri korumak için hem çalıştıklarını, hem de bu değerleri yarınlara aktararak yaşatmaya ve paylaşmaya önem verdiklerini kaydetti.

Dar-ül Mülk Sergi Sarayı'nın, iki önemli sergiye ev sahipliği yaptığını aktaran Altay, "Birincisi Türkiye Selçuklu Hanedan Sergisi, ikincisi ise Türkiye Selçuklu Sikkeleri Sergisi. Sikke sergisinde, Anadolu'da basılan 2 bin 764 Anadolu Selçuklu Devleti'ne ait sikkeleri sergiliyoruz. Selçuklu Sultanları Sergisi'nde de Alaaddin Camisi'nin haziresinde bulunan 12 Selçuklu sultanının 6 yılı aşkın bir zamanda oluşturulan silikon heykellerini sergiliyoruz." ifadesini kullandı.

Altay, sergiye gençlerin ve çocukların yoğun şekilde gelmesinden büyük mutluluk duyduğunu, Konyalıları ve kenti ziyarete gelen herkesi, Kılıçarslan Meydanı'ndaki sergi sarayına beklediklerini belirtti.

Anadolu Selçuklu Devleti'nin hanedan türbesinden çıkarılan naaş kalıntılarına, DNA ve anatomi analizi yapılarak, 12'si sultan, 17 hanedan üyesinin yüz ve beden görünümü ortaya çıkarıldı.

Sergide, Selçuklu sultanlarından 1. Kılıçarslan, Şahinşah Melikşah, 1. Rükneddin Mesud, 2. Kılıçarslan, 2. Rükneddin Süleyman Şah, 3. Kılıçarslan, 1. Gıyaseddin Keyhüsrev, 1. Alaeddin Keykubat, 2. Gıyaseddin Keyhüsrev, 4. Kılıçarslan, 3. Gıyaseddin Keyhüsrev ve 2. Gıyaseddin Mesud'un yüz ve beden gerçekliklerine uygun heykeli yer alıyor.

Öte yandan sarayda, Selçuklu sultanları 2. İzzeddin Kılıçarslan, Gıyaseddin Keyhüsrev, 2. Süleyman Şah, İzzeddin, Keykavus, 1. Alaaddin Keykubad, 2. Gıyaseddin Mesud dönemlerine ait Konya, Kayseri, Kastamonu, Antalya, Sivas ve Bayburt'un aralarında bulunduğu Selçuklu illerinde ortaya çıkarılan ve ağırlıklı gümüş 2 bin 764 sikke de görülebiliyor.

Kaynak: AA
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