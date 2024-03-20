Konya\'da Down Sendromlu Bireylere Destek Merkezi

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Konya'da bulunan Meram Down Sendromlu Bireyler Yaşam Destek Merkezinde (DOSD), down sendromlu bireyler ve ailelerinin yaşam kalitesini artırmaya yönelik hizmet sunuluyor.

Meram Belediyesi, Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle kurulan merkezde, down sendromlulara özel uygulamalı eğitimler veriliyor.

Bireysel eğitim, fizyoterapi, ergoterapi, spor, yüzme, dil ve konuşma terapisi ile meslek kazandırma gibi eğitimler alan down sendromlu bireylerin topluma uyum sağlamaları için de "hayat boyu öğrenme" programı uygulanıyor.

Merkezin Müdürü Murat Öz, AA muhabirine, merkezin ticari amaç gütmeyen bir dernek çatısı altında faaliyet gösterdiğini söyledi.

Aileleri tarafından merkeze getirilen down sendromlu her bireye özgü bir eğitim modelinin belirlendiğini aktaran Öz, "Daha fazla eğitime ihtiyacı olan bu bireylerin eğitim masrafının yüzde 75'i buraya bağışta bulunan yardımseverlerin destekleriyle, yüzde 25'lik kısmı de aileler tarafından karşılanmaktadır." dedi.

Yaş gruplarına göre eğitim desteği sunuluyor

Çocukların ilgi alanına, bilişsel düzeyine uygun ve topluma adapte olmasını sağlayacak iş kollarına yönelik faaliyetlerin de başladığını vurgulayan Öz, şöyle konuştu:

"Burada 0-3 yaşa erken müdahale, 3-6 yaşa eğitime hazırlık, 7-15 yaşa eğitime destek, 16 yaş ve üzerindekilere ise hayat boyu öğrenme ve meslek kazandırma programları uygulanmaktadır. Hayat boyu öğrenme grubundaki çocuklarda kendi kendilerine yetebilme, öz bakım becerilerini sağlayabilme, çocuğun ilgi alanına ve bilişsel düzeyine uygun şekilde meslek kazandırmayla ilgili hazırlıklarımız var. Örneğin unlu mamullere ilgi duyanlar var. Bu eğitimleri programımız içine dahil edip, çocuğun ilerdeki yaşamında kendine ait bir iş kolu edinebilmesi için destek veriyoruz."

Ailelere de psikolojik destek sağlanıyor

Merkezde psikolojik danışman olarak görev yapan Aleyna Nur Bayrak da down sendromlu çocukların aileleriyle işbirliği içinde süreci devam ettirdiklerini belirtti.

Öğrenciler bireysel eğitimlerine devam ederken, ailelere de psikolojik destek sağladıklarını aktaran Bayrak, "Çocuklarının eğitimlerini tamamlamasını bekleyen ailelerin, diğer ailelerle kaynaşmalarını sağlamak için çeşitli faaliyetler yapıyoruz. NEÜ ile yaptığımız işbirliği çerçevesinde, alanında uzman hocalar seminere geliyor." diye konuştu.

"Bu kurum bizi hayata tutundurdu"

Dünyaya gelen 3 çocuğundan 2'si down sendromlu olan 33 yaşındaki Suna Yeniay ise 3 aydır DOSD Meram'a eğitimlere geldiklerini, bu sürecin çok faydalı geçtiğini söyledi.

Çocuklarının aldığı eğitimlerle çoğu becerisini geliştirdiğini anlatan Yeniay, "Buraya gelmek için gün sayıyoruz diyebilirim. Oğlumda konuşma konusunda, kızımda da el becerilerinin gelişiminde çok iyi ilerleme var. Bu kurum bizi hayata tutundurdu. Gelişim gösterdikçe burayı daha çok sevmeye başladık." ifadesini kullandı.