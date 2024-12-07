Konya'da Hazreti Mevlana'yı Anma Programları Başladı - Son Dakika
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Kültür Sanat

Konya'da Hazreti Mevlana'yı Anma Programları Başladı

Konya\'da Hazreti Mevlana\'yı Anma Programları Başladı

Konya'da Hazreti Mevlana'nın 751. Vuslat Yıldönümü Anma Törenleri (Şeb-i Arus) kapsamında etkinlikler başladı. Program, Şems-i Tebrizi Hazretleri'nin türbesinin ziyaretiyle başlarken, Mevlana Meydanı'na yürüyüş düzenlendi.

07.12.2024 13:12  Güncelleme: 13:15
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Konya'da Şeb-i Arus programları başladı

KONYA - Konya'da Hazreti Mevlana'nın 751. Vuslat Yıldönümü Anma Törenleri (Şeb-i Arus) başladı.

Program, Şems-i Tebrizi Hazretleri'nin türbesinin ziyaret edilerek dua edilmesiyle başladı. Daha sonra Vilayet önünden Mevlana Meydanı'na kadar 751. Yıl "Muhabbet Vakti" yürüyüşü yapıldı. Meydanda düzenlenen Nevbe merasiminden sonra Mevlana Müzesi ziyaret edilerek, Mevlana Hazretleri Türbesi'nde Gülbang duası okundu.

Etkinliklere, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcı Nadir Alparslan, Konya Valisi İbrahim Akın, Konya Büyükşehir Belediye Başkanıvekili Mustafa Uzbaş ve protokol mensupları katıldı.

Kaynak: İHA

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