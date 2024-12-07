Konya'da Şeb-i Arus programları başladı
KONYA - Konya'da Hazreti Mevlana'nın 751. Vuslat Yıldönümü Anma Törenleri (Şeb-i Arus) başladı.
Program, Şems-i Tebrizi Hazretleri'nin türbesinin ziyaret edilerek dua edilmesiyle başladı. Daha sonra Vilayet önünden Mevlana Meydanı'na kadar 751. Yıl "Muhabbet Vakti" yürüyüşü yapıldı. Meydanda düzenlenen Nevbe merasiminden sonra Mevlana Müzesi ziyaret edilerek, Mevlana Hazretleri Türbesi'nde Gülbang duası okundu.
Etkinliklere, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcı Nadir Alparslan, Konya Valisi İbrahim Akın, Konya Büyükşehir Belediye Başkanıvekili Mustafa Uzbaş ve protokol mensupları katıldı.
Son Dakika › Kültür Sanat › Konya'da Hazreti Mevlana'yı Anma Programları Başladı - Son Dakika
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