Konya'da Şivlilik Geleneği Başladı - Son Dakika
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Kültür Sanat

Konya'da Şivlilik Geleneği Başladı

Konya'da Şivlilik geleneği, fener alayı ile kutlanmaya başlandı, halk sevgiyle katıldı.

01.01.2025 23:22
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Konya'ya özel "Şivlilik" geleneği fener alayı ile başladı

KONYA - Konya'da, mübarek üç ayların başlangıcında bir Konya geleneği olan Şivlilik, fener alayı ile başladı.

Konya halkı tarafından yaşatılan "Şivlilik" geleneğinde akşam namazından sonra fener alayı düzenlendi. Çocuklar aileleri ile parklarda toplandı, fenerleri ile sokaklarda gezdi. Geçmişten günümüze uzanan gelenek çerçevesindeki kutlamalar, gecenin geç saatlerine kadar devam ediyor. Fener alayı etkinliğine katılan vatandaşlar ise her yıl geleneği sürdükleri için mutlu olduklarını ifade etti.

Kaynak: İHA

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