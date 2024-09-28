Konya Mistik Müzik Festivali 8. Gününde

Kültür Sanat

Bu yıl 21'incisi düzenlenen Uluslararası Konya Mistik Müzik Festivali'nin 8. gününde Ender Doğan, Ahmet Çalışır ve Fas Kadiri Butşişi Sufi Müziği Topluluğu sahne aldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından, Kültür Yolu Festivali kapsamında Konya Büyükşehir Belediyesinin katkılarıyla gerçekleştirilen festival kapsamında Mevlana Meydanı'nda, Ender Doğan ile Klasik Türk Musikisi bestekarı Ahmet Çalışır sahne aldı.

Daha sonra, Fas Kadiri Butşişi Sufi Müziği Topluluğu, Selçuklu Kongre Merkezi'nde müzikseverlerle buluştu.

30 Eylül'e kadar sürecek organizasyonda yarın, Mevlana Meydanı'nda 17.30'da Zakiran Ensemble topluluğu, Selçuklu Kongre Merkezi'nde saat 20.30'da ise Damir İmamovic sahne alacak.

Dünyanın önde gelen festivalleri arasında yer alan Uluslararası Konya Mistik Müzik Festivali hakkında detaylı bilgiye "mistikmuzikfestivali.com.tr" adresinden ulaşılabiliyor.