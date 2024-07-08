Kop Dağı: Zengin Bitki Örtüsü ve Doğal Güzellikler - Son Dakika
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Kültür Sanat

Kop Dağı: Zengin Bitki Örtüsü ve Doğal Güzellikler

Kop Dağı: Zengin Bitki Örtüsü ve Doğal Güzellikler

Bayburt-Erzurum kara yolundaki Kop Dağı, zengin bitki örtüsü, endemik türleri ve doğal güzellikleriyle öne çıkıyor. Kış aylarında yoğun kar yağışıyla beyaza bürünen dağ, yaz aylarında canlanan doğası ve coğrafi yapısıyla ziyaretçilere farklı güzellikler sunuyor. Kop Dağı Geçidi, birçok bitki türüne ev sahipliği yaparken, bilimsel araştırmalar ve doğa turizmi için sıklıkla ziyaret ediliyor. Ayrıca, bölge nadir görülen 134 tür kelebeğe de ev sahipliği yapıyor.

08.07.2024 11:57
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Bayburt- Erzurum kara yolundaki Kop Dağı, zengin bitki örtüsü, endemik türleri ve doğal güzellikleriyle öne çıkıyor.

Kış aylarında yoğun kar yağışıyla beyaza bürünen 2 bin 918 rakımlı Kop Dağı, yaz aylarında canlanan doğası ve coğrafi yapısıyla ziyaretçilerine farklı güzellikler sunuyor.

Çok sayıda bitki türünü barındıran geçidin bulunduğu bölgedeki vadiler, yamaçlar ve göller, bilimsel araştırma yapmak isteyen akademisyenler ile doğaseverlerce sıklıkla ziyaret ediliyor.

Birinci Dünya Savaşı yıllarında Osmanlı-Rus Savaşı'nın yaşandığı, 2016'da Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünce milli park ilan edilen bölge, birçoğu nadir görülen 134 tür kelebeğe de ev sahipliği yapıyor.

"Kop Dağı Geçidi yaklaşık 1000 çeşit bitki barındırıyor"

İlde biyoçeşitlilik üzerine araştırma yapan Bayburt Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Abdurrahman Sefalı, AA muhabirine, Doğu Anadolu ile Karadeniz bölgelerini birbirine bağlayan geçit konumundaki Kop Dağı'nın bitki çeşitliliği ve endemik türleri barındırması bakımından önemli yere sahip olduğunu söyledi.

Geçitlerin jeolojik zamanlardan beri sürekli canlı çeşitliliğine ev sahipliği yaptığını belirten Sefalı, "Kop Dağı da bunlardan biridir. Kop Dağı Geçidi yaklaşık 1000 çeşit bitki barındırıyor ve bunların 150 taksonu endemik. Dünyada sadece Türkiye'de ve bazıları da sadece bu bölgede bulunan bitkiler. Bunlardan biri de Stachys Bayburtensis. Çarşak çayı olarak bilinir. Dağların eğimli yamaçlarında, taşlıkların, zorlu yaşamın içerisinde çiçek açan bir adaçayı çeşidimiz." dedi.

Sefalı, bölgenin, bitki çeşitliliği üzerine araştırma yapan bilim insanlarının dikkatini çektiğini vurgulayarak, "Türkiye'de eğer bir araştırmacı, bitki çalışmak istiyorsa mutlaka araştırdığı bitkilerin bazıları Kop Geçidi'nde karşısına çıkmakta. Dolayısıyla birçok araştırmacı yaptığı çalışmalarda buraya bir şekilde uğramakta. Zenginlik sadece araştırmacıları değil doğa meraklılarını da çekiyor, doğa turizmini de burada canlı tutuyor. İnsanlar buraya gelip bitkileri ve doğayı rahatlıkla gözlemleyebiliyor." diye konuştu.

Dağın coğrafi yapısı dolayısıyla birçok doğal güzelliği de barındırdığını dile getiren Sefalı, özellikle yüksek rakımdaki doğal oluşumlu göllerin bölgeye ayrı güzellik kattığını aktardı.

Bölgenin kendine has bitki örtüsünün diğer canlıların da burada özelleşmesini sağladığını ifade eden Sefalı, "Bir yerde bitki çeşitliliği özelleşmişse, endemik bitkiler çok ise orada beslenen kelebekler, böcekler ve kuşlar da sayısal olarak artıyor ve özelleşiyor. Bayburt aynı zamanda Kop Dağı Geçidi açısından baktığımızda önemli kelebek çeşitliliğine sahip, zengin noktalardan biri." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Kültür Sanat Kop Dağı: Zengin Bitki Örtüsü ve Doğal Güzellikler - Son Dakika

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