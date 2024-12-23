Köşeli Ailesi'nin Geleneksel Ekmeği - Son Dakika
Üye Girişi
Kültür Sanat

Köşeli Ailesi'nin Geleneksel Ekmeği

Köşeli Ailesi\'nin Geleneksel Ekmeği

Akçaabat'ta Köşeli ailesi, 3 kuşaktır bal kabaklı mısır ekmeği yapıp komşulara ikram ediyor.

23.12.2024 13:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trabzon'un Akçaabat ilçesinde üç kuşaktır bal kabaklı mısır ekmeği yapan Köşeli ailesi, taş fırında 24 saatte pişirdikleri ekmekleri komşuları ve akrabalarına ikram ediyor.

İlçeye bağlı Darıca Mahallesi'nde yaşayan Köşeli ailesi, geçmişte düğünlerde ve bayramlarda ikram edilen, içerisinde bal kabağı ile mısır unu bulunan ekmekleri üç kuşaktır geleneğe bağlı kalarak üretmeye devam ediyor.

Tarlalarında yetişen bal kabaklarını toplayıp sabahın erken saatlerinde kazanda pişirmeye başlayan aile üyeleri, ahşap ekmek teknesinde mısır ununu eleyip tuz ve az miktarda buğday unuyla buluşturuyor.

Karışıma kazanda püre haline gelen kabakların eklenmesiyle oluşan hamur yaklaşık 2 saat dinlendiriliyor. Elle yoğurulan hamur, ekşi mayayla karıştırılarak 2 saat daha mayalanmaya bırakılıyor.

Büyük bir özenle hazırlanan hamur karalahana yaprağı üzerinde önceden odun ateşiyle yakılan taş fırında pişirilmeye başlanıyor. Aile üyelerinin kontrol ederek pişirdikleri bal kabaklı mısır ekmekleri, 24 saatin sonunda sofraya geliyor.

Mahallede sadece Köşeli ailesi tarafından yılda birkaç kez üretilen ekmekler, komşulara ve çevredeki vatandaşlara ikram ediliyor.

"Ailecek, el birliğiyle ekmekleri üretiyoruz"

Aile üyelerinden anne Fatma Köşeli, AA muhabirine, bal kabaklı mısır ekmeğini üç kuşaktır yaptıklarını söyledi.

Hem geleneklerini sürdürdüklerini hem de ailecek ekmek üretmekten büyük keyif aldıklarını dile getiren Köşeli, "Üç kuşaktır fırınımızı yakıyoruz. Kuşaktan kuşağa, biz de inşallah gençlerimize vesile olacağız. Onlar da inşallah bu işi sürdürecekler." ifadesini kullandı.

Köşeli, ekmek üretiminin özveri ve sabır istediğine dikkati çekerek, "Hepsi ölçülü. 40 kilo un kullanıyoruz. Tanesi 1 kilogram gelecek şekilde değişiyor. Fırınımıza 40 tane ekmek sığdırabiliyoruz, yeri geliyor 45 oluyor ama gerçekten zahmetli bir iş. İki günümüzü alıyor ama ailecek hatta sülalece bu işi yapıyoruz." diye konuştu.

"Bu yörede sadece biz yapıyoruz"

Ekmek pişirirken herkesin bir görevi olduğunu aktaran Köşeli, geçmişte bu ekmeklerin düğünlerde ve bayramlarda yapılıp küçük parçalar halinde ikram edildiğini belirtti.

Ekmekleri ücretsiz dağıttıklarını dile getiren Köşeli, şöyle devam etti:

"Her yıl 3-4 fırın yapıyoruz komşuya dağıtıyoruz. Artık 'ne zaman yapacaksınız?' diye bekliyorlar. Yapmasak bile bizi teşvik ediyorlar ki 'artık yapın, ne zaman yiyeceğiz mısır ekmeği, çok lezzetli' diye. Bu yörede sadece biz yapıyoruz. Zahmetli olduğu için kimse yapmıyor bu işi ama biz çoluk çocuk yapıyoruz. Herkesin bir görevi var. Çok talep eden, ücretini verip almak isteyen var ama biz hayrına dağıtıyoruz çünkü öyle gördük, o şekilde de devam ediyoruz. Ekmeklerimizi ücret karşılığında vermiyoruz."

"Zor oluyor ama tadı çok güzel"

Fatma Köşeli'nin görümcesi Vesile Kokoç da bal kabaklı mısır ekmeği yapımını babaannesinden öğrendiğini ifade etti.

Dış kabuklarından temizlenen bal kabağının, kazanda kaynamasının ardından püre haline getirildiğini belirten Kokoç, "Taş fırını 4-5 saat yakıyoruz. Sonrasında közünü temizliyoruz. Ekmeğimizin güzel pişmesi için de önce fırının yüksek ısısını alması için peynirli, kıymalı ve lames dediğimiz pideleri pişiriyoruz. Zor oluyor ama tadı çok güzel. Gerçekten lezzetli. Herkes tarafından da ilgi görüyor. Biz bu işi severek yapıyoruz. Üç kuşaktır sürdürüyoruz." diye konuştu.

"Mısır ekmeklerinden farklı, daha tatlı"

Pişirme işleminin bitmesinin ardından ekmek almaya gelen akrabalardan Zehra Köşeli de bal kabaklı mısır ekmeğini çok beğendiklerini söyledi.

Ekmeği özellikle yoğurtla severek tükettiklerini aktaran Köşeli, "Her sene yaptıklarında gelip alıyoruz. Daha fazla yapmalarını isteriz ama biraz zahmetli iş. Beğenerek tüketiyoruz. Çok lezzetli, biz seviyoruz. Diğer mısır ekmeklerinden farklı, daha tatlı. Kabaklı olduğu ve taş fırında piştiği için bize göre çok daha güzel." dedi.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Kültür Sanat, mısır ekmeği, Gastronomi, Akçaabat, trabzon, Tarım, Yaşam, Ekmek, Mısır, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Köşeli Ailesi'nin Geleneksel Ekmeği - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

14:22 Belgrad Ormanı’na şafak vakti tahliye operasyonu: İBB’ye ait tabelalar söküldü Belgrad Ormanı'na şafak vakti tahliye operasyonu: İBB'ye ait tabelalar söküldü
13:08 Fidan ve Şara’nın Şam manzaralı kahve keyfi Rus basınının attığı manşete bakın Fidan ve Şara'nın Şam manzaralı kahve keyfi! Rus basınının attığı manşete bakın
12:41 İşte asgari ücret için AK Parti kulislerinden sızan rakam İşte asgari ücret için AK Parti kulislerinden sızan rakam
11:50 Erbain soğukları 29 Aralık’tan itibaren Türkiye’yi etkisi altına alacak Erbain soğukları 29 Aralık'tan itibaren Türkiye'yi etkisi altına alacak
22:31 Muslera ile fotoğraf çektiren genci darp eden tribün lideri gözaltına alındı Muslera ile fotoğraf çektiren genci darp eden tribün lideri gözaltına alındı
21:54 Volkan Demirel demediğini bırakmadı, Şenol Güneş’in yanıtı daha sert oldu Volkan Demirel demediğini bırakmadı, Şenol Güneş'in yanıtı daha sert oldu
21:37 Volkan Demirel’den olay tepki Şenol Güneş’in elini sıkmadı Volkan Demirel'den olay tepki! Şenol Güneş'in elini sıkmadı
21:19 Narin’i kim neden öldürdü Sanık avukatları tv100’de Narin'i kim neden öldürdü? Sanık avukatları tv100'de!
20:37 Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Kasiyun Dağı’nda Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Kasiyun Dağı'nda
20:23 Sokak ortasında bıçaklanan kadın ağır yaralandı Sokak ortasında bıçaklanan kadın ağır yaralandı
19:52 MTV’de büyük zam: 2025 tarifesi belli oldu MTV'de büyük zam: 2025 tarifesi belli oldu
19:40 AK Parti İstanbul’da il başkanı değişiyor AK Parti İstanbul'da il başkanı değişiyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.12.2024 15:07:46. #1.12#
SON DAKİKA: Köşeli Ailesi'nin Geleneksel Ekmeği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.