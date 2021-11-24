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Köy okulundan şampiyonlar çıkaran Cansu öğretmen gözünü yeni madalyalara dikti - Son Dakika

Köy okulundan şampiyonlar çıkaran Cansu öğretmen gözünü yeni madalyalara dikti

24.11.2021 11:20
Köy okulundan şampiyonlar çıkaran Cansu öğretmen gözünü yeni madalyalara dikti

Türkmenkarahüyük Kamil Türk Ortaokulu beden eğitimi öğretmeni Cansu Ceylan, öğrencileriyle bocce, dart, hokey, ragbi ve floor curling??????? branşlarında şampiyonluklarının sayısını arttırmayı hedefliyor.

Türkmenkarahüyük Kamil Türk Ortaokulu beden eğitimi öğretmeni Cansu Ceylan, öğrencileriyle bocce, dart, hokey, ragbi ve floor curling??????? branşlarında şampiyonluklarının sayısını arttırmayı hedefliyor.

Ceylan, AA muhabirine, beden eğitimi öğretmenliğinin yanında bir yıldır müdürlük görevini de yerine getirdiği okulunu ve öğrencilerini çok sevdiğini söyledi.

Okulda göreve başlayan ilk beden eğitimi öğretmeninin kendisi olduğunu dile getiren Ceylan, "Görev yapacağım okulumu görmek için geldiğimde parkta oynayan çocuklar dikkatimi çekmişti. Onları gördükten sonra benim onlara ihtiyacım, onların da bana ihtiyacının olduğunu anladım." diye konuştu.

Ceylan, her çalışmada öğrencilerini merkeze aldığını belirterek, şöyle devam etti:

"Öğrencilerimin hangi alanlarda nasıl ön plana çıkacaklarını düşündüm. Okulumuzun fiziki imkanlarına ve öğrencilerimizin ilgisine göre de bazı branşlar belirledim. Çok sevdiğim bir söz var, 'Burada hiçbir balık uçmaya, hiçbir kuş yüzmeye zorlanmaz.' diye. Bu anlayışı benimsediğim için branşları fazla tutmaya çalışıyorum ki öğrencim hangisine ilgi duyuyorsa ona yönelebilsin. Öğrencilerim için, bocce, dart, hokey, ragbi ve floor curling branşlarını seçtim. 2018 ve 2019'da üst üste ragbide Türkiye şampiyonluğu elde ettik. Ragbide il ikincisi olan bir kız öğrencim, babası sonucu öğrenmek için aradığında, 'Aman baba ikinci olduk işte.' demişti. Artık çocuklarım ikinciliği beğenmiyor. Biraz öğretmenlerine benzediler galiba. İkinciliği beğenmeyen bir okul haline geldik."

Kovid-19 salgını nedeniyle okul müsabakalarına ara verildiğini hatırlatan Ceylan, müsabakaların yeniden başladığını ve katıldıkları maçlarda bir önceki derecelerinin üzerine çıkmayı hedeflediklerini vurguladı.

Ceylan, 15 okul takımı olduğunu dile getirerek, "Okulumuzda kayıtlı 61 öğrencimiz var. Hepsi de aktif olarak okul sporlarına katılım sağlayacak. Seçtiğimiz bu 5 branştan kız, erkek ve karma takımlar olmak üzere bütün kategorilerde takımlarımız çalışmalarını sürdürüyor." dedi.

"İsteyene bir taş parçası bile malzeme olabilir" dediler şampiyon oldular

Ceylan, hiçbir imkansızlık karşısında pes etmediklerinin altını çizerek, "Okulda ve öğretmenliğimin ilk yılında bir öğrencimle kaldırım taşlarıyla çalışarak Konya'da gülle şampiyonluğu elde etmiştik. Yine bir diğer öğrencimle temizlik sopalarıyla cirit çalışıp Konya üçüncülüğü elde etmiştik. Biz 7 yıldır, 'İsteyene bir taş parçası bile malzeme olabilir ' diyerek, bu anlayışla yola çıktık. Her zaman da başarıyı elde ettik." ifadelerini kullandı.

Ceylan, 2017'de boccede il şampiyonu olduklarını anımsatarak, "Sevincimi paylaşmak için annemi aramıştım. Bir öğrencim yanıma gelerek annemle konuşmak için telefonu istedi. 'Teyze, öğretmenimizi en çok biz mutlu ettik.' dedi. O an öğrencim gerçekten beni çok duygulandırmıştı. Öğrencilerimin sevgiyle yaklaşmaları 'Şunu yaparsak Cansu hoca üzülür, yapmayalım.' düşüncesiyle yanlışlardan uzak durmaları beni çok duygulandırıyor." dedi.

Öğrencileri için ulaşabildiği her yerden destek aldığına değinen Ceylan, şöyle konuştu:

"Son zamanlarda gündemde olan 'Kütüphanesiz Okul Kalmayacak' kampanyası için Milli Eğitim Bakanımız Mahmut Özer'e teşekkür ediyorum. Umarım bizim okulumuzda da kütüphane olacak bundan sonra. Şimdiye kadar desteklerinden ötürü İl Milli Eğitim Müdürü Seyit Ali Büyük, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Altunyaldız'a teşekkür ediyorum. Aslında hiçbir başarı tek başına olmuyor."

"Annemden sonra örnek aldığım insan"

Okulda eğitim gören 7. sınıf öğrencisi Fatma Seher Buğday ise ileride beden eğitimi öğretmeni olmak istediğini paylaşarak, şunları kaydetti:

"Beden eğitimi öğretmeni olduktan sonra Cansu hocam gibi öğrencilerimi destekleyip onların en iyisini başarması için uğraşmak istiyorum. Cansu hocam benim için annemden sonra örnek aldığım diğer insan. Bütün öğretmenlerimi çok seviyorum ama Cansu hocamın yeri ayrı. Cansu hocam hiç pes etmiyor ve her zaman ayaklarının üzerinde durabiliyor. Savaşan, zorluklara göğüs geren bir kadın. Onun azmi, çalışması ve çabası benim çok hoşuma gidiyor."

Köy okulundan şampiyonlar çıkaran Cansu öğretmen gözünü yeni madalyalara dikti
Köy okulundan şampiyonlar çıkaran Cansu öğretmen gözünü yeni madalyalara dikti
Köy okulundan şampiyonlar çıkaran Cansu öğretmen gözünü yeni madalyalara dikti
Köy okulundan şampiyonlar çıkaran Cansu öğretmen gözünü yeni madalyalara dikti
Köy okulundan şampiyonlar çıkaran Cansu öğretmen gözünü yeni madalyalara dikti

milli eğitim bakanlığı, Rugby, Türk, Okul, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Köy okulundan şampiyonlar çıkaran Cansu öğretmen gözünü yeni madalyalara dikti - Son Dakika


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