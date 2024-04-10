Köylerde toplu bayramlaşma geleneği sürüyor - Son Dakika
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Kültür Sanat

Köylerde toplu bayramlaşma geleneği sürüyor

Yozgat merkeze bağlı Köseyusuflu köyünde kılınan bayram namazı sonrasında köy halkı, yıllardır sürdürdükleri bayramlaşma geleneğini gelecek nesillere aktarıyor. Köy sakinleri, bayram namazından sonra toplu bir şekilde bir araya gelerek birbirleriyle bayramlaşmanın mutluluğunu yaşıyor. Bu geleneği gelecek nesillere aktarmak isteyen köy halkı, birlik ve beraberlik içinde bayramlaşmanın önemini vurguluyor.

10.04.2024 19:32
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Köylerde toplu bayramlaşma geleneği sürüyor

YOZGAT - Yozgat merkeze bağlı Köseyusuflu köyünde kılınan bayram namazı sonrasında köy halkı, yıllardır sürdürdükleri bayramlaşma geleneğini gelecek nesillere aktarıyor.

Ramazan Bayramı'nın ilk gününde Yozgat'ta merkeze bağlı Köseyusuflu köyü sakinleri, toplu bayramlaşma geleneğini yıllardır sürdürüyor. Bayram namazı sonrası köy camisi önünde toplanan onlarca vatandaş, birbirleriyle tek tek bayramlaşarak geleneklerini sürdürmenin mutluluğunu yaşıyor. 7'den 70'e herkesin katıldığı ve yaklaşık yarım saat süren bayramlaşma geleneği sayesinde küskünlük ve kırgınlıklar sona eriyor.

Köy sakinlerinden Yaşar Çetiner, "Camide bayram namazımızı kıldık, bayramlaşmayı da dışarıda hep beraber yapıyoruz. Rabbim tekrarını nasip etsin. Toplu bir şekilde bayramlaşma yaptık." dedi.

İstanbul'dan sılayı rahim için memleketine geldiğini söyleyen Hacı Şimşek ise, "Her yıl buraya gelir, bayram namazından sonra toplu bir şekilde köylülerimizle bayramlaşırız. Bu geleneğimizi her yıl yaşatırız." şeklinde konuştu.

Köy muhtarı Mehmet Uzel de, "Toplu bayramlaşma geleneğimizi her bayramda sürdürüyoruz. Birlik ve beraberlik içinde 7'den 70'e hep birlikte bayramlaşıyoruz. Bu geleneği gelecek nesillerimize aktarmak istiyoruz." ifadelerine yer verdi.

Kaynak: İHA

Yozgat, Yaşam, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Köylerde toplu bayramlaşma geleneği sürüyor - Son Dakika

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