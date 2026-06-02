Mezalim Fırını\'nda Kurtuluş Ziyareti

02.06.2026 16:08
Adana'nın Kozan ilçesinde, düşman işgalinden kurtuluşun 106. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında, Fransız işgali dönemindeki acıları simgeleyen Mezalim Fırını ziyaret edildi. Kuvayı Milliye temsilcisi, dernek başkanı ve tarihi telgraflarda imzası bulunan Sehlikzade Hasan Efendi'nin torununun da katıldığı ziyarette, yaşanan acıların unutulmaması ve gelecek nesillere aktarılması gerektiği vurgulandı.

Adana'nın Kozan ilçesinde, Fransız işgali döneminde yaşanan acıları simgeleyen Mezalim Fırını, Kozan'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 106. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında ziyaret edildi.

Kurtuluş mücadelesinin önemli simgelerinden biri olarak kabul edilen Mezalim Fırını'nı, Kuvayı Milliye Kozan Temsilcisi Mutlu Dağlı, Kozan Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği Başkanı Ali Rumi Küntaş ile Kurtuluş Savaşı yıllarında bölgede yaşanan zulümleri anlatan telgraflarda imzası bulunan Sehlikzade Hasan Efendi'nin torunu Kemal Selekoğlu ziyaret etti. Heyet, yaşanan acıların unutulmaması ve gelecek nesillere aktarılması gerektiğine dikkat çekti.

Kozan Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği Başkanı Ali Rumi Küntaş, verilen zorlu mücadelenin ardından bugün Çukurova'da kurtuluş coşkusunun yaşandığını belirterek, tarihi unutmamak adına Mezalim Fırını'nı ziyaret ettiklerini söyledi.

Küntaş, "Kozan'ın kurtuluşunun 106. yılını kutluyoruz. Vatanımız ve milletimiz bir daha işgal günleri görmesin. Burası, Milli Mücadele döneminde yaşanan acıların sembolü olan bir mekan. Kozan, kurtuluş mücadelesinde önemli bir rol üstlenmiştir" dedi.

Kuvayı Milliye Kozan Temsilcisi Mutlu Dağlı ise Türkiye'nin farklı illerinden gelen üyelerle birlikte Kozan'da buluştuklarını ifade ederek, "Bu fırın, geçmişte yaşanan zulmü unutturmamak amacıyla sembolik olarak düzenlendi. Atalarımızın ve dedelerimizin yaşadığı acıları gelecek nesillere aktarmak istiyoruz. Tarihe sahip çıkmak hepimizin görevidir" diye konuştu.

Kurtuluş yıllarında bölgede yaşanan olayları anlatan telgraflarda imzası bulunan Sehlikzade Hasan Efendi'nin torunu Kemal Selekoğlu da Kozan'ın kurtuluşunun yalnızca ilçe için değil, Çukurova ve Türkiye'nin Milli Mücadele tarihi açısından da büyük önem taşıdığını vurguladı.

Selekoğlu, "Bugün sadece Kozan'ın kurtuluş günü değil, aynı zamanda Çukurova'da Milli Mücadele meşalesinin yakıldığı günlerden birinin yıl dönümüdür. Bu fırında Sehlikzade Hasan Efendi'nin de hatırası yaşatılmaktadır. Her yıl ziyaret edilerek geçmişte yaşanan acılar hatırlatılıyor ve gelecek nesillere aktarılıyor" ifadelerini kullandı. - ADANA

Kaynak: İHA

