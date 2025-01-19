Küba, Türk Turistler için Cazibe Merkezi

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Karayipler'de yer alan ada ülkesi Küba, doğal güzellikleri, nostaljik şehirleri ve sağlık turizmiyle Türk turistlerin ilgisini çekiyor.

Türkiye'den 11 bin kilometre uzaklıkta, yaklaşık 14 saatlik bir uçuşun ardından Küba'nın ulusal kahramanlarından birinin adını taşıyan Havana Jose Marti Havaalanı'na ulaşılıyor.

Yarı tropik iklim özelliğine sahip ülkede ocak-şubat aylarında kış iklimi yaşansa da hissedilen sıcaklık 22 derecenin altına düşmüyor. Bu yönüyle kış aylarını yaşayan kuzey kutbu ülkelerinden yoğun turist çeken ülkenin havaalanında kalabalık göze çarpıyor.

Küba, yaklaşık 110 bin kilometrekarelik yüzölçümüyle Karayipler'in en büyük adası olma özelliğini taşıyor. Dünya Bankası verilerine göre, 11 milyondan fazla insanın yaşadığı ada ülkesinin ekonomik büyüklüğü, 100 milyar doların üzerinde bulunuyor.

Ülkenin başkenti Havana, yollarındaki klasik Amerikan arabaları, rengarenk evleri, geniş caddeleriyle görenleri kendine hayran bırakıyor.

En kalabalık kenti Havana, limanıyla da en önemli ticari merkezi olma özelliğini taşıyor. Tarihi kimliğine ticari profilini ekleyen kent, bu yönüyle Küba'nın birçok şehrinden ayrılıyor.

Eski Havana denilen bölgede genellikle halk yaşarken, Küba hükümet merkezi, bakanlıklar, iş merkezleri ve diplomatik temsilciliklerin merkezleri yeni kurulan yerleşim alanı içinde kalıyor.

Kentin tarihi, kültürel ve mimari zenginliği UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde de yer alan eski Havana'da bulunuyor. Kentin bu kısmı adeta açık hava müzesini andırıyor.

İspanyollar tarafından 16'ncı yüzyılda kurulan Havana, zamana direnen evleri ve caddeleriyle turistlere nostaljik bir atmosfer sunuyor.

Sokakları gezerken Küba'nın ilginç ulaşım sistemi göze çarpıyor. Bisiklet taksiler ucuzluğuyla halkın gözdesi olurken, turistler klasik Amerikan otomobilleriyle yapılan şehir turlarını tercih ediyor.

Ülkenin para birimi peso olsa da alışverişlerde dolar ve avro da kullanılıyor. Kredi kartıyla alışveriş çok kısıtlı yerlerde yapılabiliyor.

Atatürk'ün büstü Küba'da

"Küba Devrimi" olarak bilinen sürecin izlerini hem Havana hem de ülkenin diğer kentlerinde görmek mümkün. Che Guevera ve Fidel Castro'nun sözleri ve resimleri, birçok binanın duvarlarında dikkati çekiyor. Devrimci devlet adamlarının büstlerinin bulunduğu caddede Mustafa Kemal Atatürk'ün "Yurtta barış, dünyada barış" sözünün yazılı olduğu büstü de yer alıyor.

Turistlere sunulan yemeklerde ve masalarda çeşitli tropik meyveler bulunuyor. Ananastan guayabaya, mangodan papayaya kadar tropikal meyveler kahvaltıda bile tüketiliyor.

Küba'yı dünyaya tanıtan en önemli özelliğinin başında puro ve tütün ürünleri üretimi geliyor. Devlet kontrolünde ekimi, hasadı yapılan tütünler, kurutulmanın ardından klasik yöntemlerle sarılarak puro haline getiriliyor. Ürünler devlet kontrolünde satışa sunuluyor.

Ülkenin ekonomik açıdan en önemli gelir kaynağını Turizm oluşturuyor. Okyanus sahilleriyle ünlü ülkenin tatil beldelerinden biri olan Varadero kenti, "Her şey dahil" otelleriyle turistlerin ilgisini çekiyor. Beldenin ince kumu, turkuaz mavisi suları burasının cazibesini artıran unsurlar arasında yer alıyor.

Küba, son yıllarda özellikle kanser hastalarının umut bağladığı yerler arasında bulunuyor. Havana'nın bazı yerlerindeki büyük hastaneler dikkati çekiyor. Ülke, bu alandaki yetkinliğini, sağlık turizmiyle de taçlandırmanın planlarını yapıyor.

Türk turistlere vize kolaylığı

Küba Turizm Birinci Bakan Yardımcısı Jorge Alberto Garcia Dominguez, AA muhabirine, ülkesi ile Türkiye arasındaki turizm potansiyelini değerlendirdi.

Türk turistler için elektronik vize uyguladıklarını belirten Dominguez, "Küba turizmi için Türk pazarı önemli rol oynuyor. Gelecekteki işbirliklerini geliştirmek için iki ülke yetkilileri birlikte çalışıyoruz. Türk turistlerin ülkemize gelmesinde vize almaları için çok fazla kolaylık var. Küba'ya turist olarak gelmek için bilet ya da tur satın aldığınız yetkilendirilmiş acentelerden vize temin edebileceğiniz gibi, turistlerin Küba'ya vardıklarında form doldurarak alabilecekleri dijital bir vize sistemimiz var." dedi.

Türkiye'den gelen turist sayısının arttığını ifade eden Dominguez, "Bizim ana pazarımız Kanada. Bu ülkeden gelen yılda bir milyondan fazla turiste ev sahipliği yapıyoruz. Ancak Türkiye 2017'de 19 binden fazla turistle rekor kırdı. Ardından pandemi yaşadık ve şu anda toparlanıyoruz. 2025 yılında Türkiye'den yaklaşık 22 bin turisti ağırlamayı hedefliyoruz." diye konuştu.

THY'nin Küba seferlerine yoğun ilgi

Türk Hava Yolları (THY) Havana Müdürü Erkan İnce ise Küba uçuşlarını yüzde 86 gibi yüksek bir doluluk oranıyla yaptıklarını belirtti.

THY'nin Havana seferlerinin 2017'de başladığını kaydeden İnce, "2024 kış tarifesi haftada 5 frekans olarak devam ediyor. Seferlerimiz İstanbul-Havana direkt ve Havana-Karakas-İstanbul şeklinde uçuş operasyonlarımızı yürütmekteyiz. 2024'te yaklaşık 110 bin yolcu taşıdık. Doluluk oranlarımız yüzde 86 olarak gerçekleşti. Yolcularımızın yüzde 75'i İstanbul üzerinden transit yolcu olarak seyahatlerine devam etti. Yüzde 25 olarak da İstanbul'dan direkt Havana'ya yolcu taşımaktayız. Esas gayemiz varışlı olarak Küba'ya yolcu taşıyoruz. Seferlerimizin artmasıyla doluluk oranlarımız da artıyor. Özellikle kış tarifesinde kuzey yarım kürede kış yaşanmasından dolayı daha fazla yolcuyu buraya taşıyoruz." dedi.

THY'nin dünyanın en fazla ülkesine uçan hava yolu şirketi olduğunu dile getiren İnce, "Bizim en önemli özelliğimiz uçuş ağımızın büyüklüğü. Dünyada en çok ülkeye uçan hava yolu şirketiyiz. Bu, bizim için en büyük artı. İkinci en önemli farkımız da uçak içi ikramlarımız. Yolcularımızın bizi tercih etmelerindeki en önemli etkenlerden biri de bu." ifadelerini kullandı.