Küçük Elvin, kalbinden kalemine aktardığı masallarla kitap çıkardı - Son Dakika

Ordu'da 10 yaşındaki Neriman Elvin Mete, drama eğitimi sayesinde hayalinde oluşturduğu masalları yazarak kitaba dönüştürdü.

Avni ve Elvan Mete çiftinin iki çocuğundan biri olan Neriman Elvin Mete, 5 yaşındayken gittiği anaokulundaki kreşte eğitmen Dilek Aktaş Tursun'dan drama dersi almaya başladı. Neriman Elvin, ailesinin de isteği doğrultusunda Tursun'un Altınordu ilçesinde drama eğitimleri verdiği atölyedeki derslere de katıldı.

Mete'nin anlattığı hikayeleri yaratıcı bulan ailesi evde, eğitmeni de derste bunları not aldı, Mete okuma ve yazma öğrenince de kendisi hikayelerini kaleme almaya başladı. Eğitmenin yönlendirmesiyle, bir süre yaratıcı yazarlık derslerine de katılan Mete'nin yazdığı masalları kitapta bir araya getirme kararı alındı.

Mete, yaşıtlarına yönelik yayımlanan "Elvin'in Masal Bahçesi" adlı kitabının ilk imza gününü ise pazar günü bir kafede yapacak.

Kitabını, ismini taşıdığı vefat eden babaannesine ithaf etti

İlkokul 4. sınıf öğrencisi Neriman Elvin Mete, AA muhabirine, aldığı eğitimler sayesinde üç defa sahneye çıkarak tiyatro oynadığını söyledi.

Çok kitap okuduğunu, ailesi ve eğitmeninin kitap yazmaya yönlendirmelerinin kendisini çok mutlu ettiğini belirten Mete, "Okuma yazma bilmediğim anlarda ben söylüyordum onlar yazıyordu. Kafamda bir sürü şey uçuyordu sanki. O kadar çok hayal kuruyordum ki." dedi.

Mete, kitap yazdığı için çok mutlu olduğunu anlatarak, "Çocuklara örnek olacağım. İçerisinde örnek masallarım var. Ben çok mutluyum ama anlatamayacak kadar mutluyum yani bunun tarifi yok." diye konuştu.

Mete, Neriman ismini rahmetli babaannesinden aldığını ve kitabı da ona ithaf ettiğini dile getirdi.

"Öz güveni ve becerisi gayet iyi bir çocuk"

Eğitmen Dilek Aktaş Tursun, 7 yıldır atölyesinde çocuklara ve yetişkinlere drama, oyunculuk, yazarlık ve diksiyon dersleri verdiğini söyledi.

Elvin ile drama dersi verdiği anaokulunda tanıştığını belirten Tursun, "Elvin'in annesi, kızının yaratıcı drama dersi alması konusunda ısrar etmişti. Ben de yaşının o an için çok küçük olduğunu düşünmüştüm ama hata etmişim. Çünkü atölyeye geldiği zaman anladım ki zaten yetenekli, farkındalığı yüksek, öz güveni ve becerisi gayet iyi bir çocuk. Neticesinde de bu kitap ortaya çıktı." dedi.

Tursun, Elvin'in doğaçlamalardaki hikaye kurgusunda akranlarından daha iyi olduğunu anlatarak, şöyle devam etti:

"Çok az da olsa yaratıcı dramadan sıyrıldık. Yaratıcı yazarlığa doğru bir geçiş yaptık. Pandemi döneminde evlere kapandığımız ilk sene de dahil olmak üzere biz Elvin'le yazmaya hep devam ettik. Her hafta düzenli olarak yazdık. Çünkü yazmak çok ciddi bir disiplindir. Elvin devam etti, biz devam ettik ve ondan sonra ne yapabileceğimizi düşündük. Geldiği ilk andan itibaren zaten çocukta bir şey çıkacağı belliydi ve bu ortalama 5 senenin hayaliydi."

Tursun, çocukların hayal dünyalarının olağanüstü derecede renkli olduğuna işaret ederek, her çocuğun oyun oynamayı sevdiğini ve dramanın da oynayarak öğrenme hali olduğunu sözlerine ekledi.

Ailesi kızlarıyla gurur duyuyor

Anne Elvan Mete, çocuğunun kitap yazmasından dolayı gurur ve onur duyduklarını söyledi.

Kızını, mutlu olabileceği bir alana yönlendirmek amacıyla Dilek öğretmenle yola çıktıklarını ifade eden Mete, şunları kaydetti:

"Elvin, hep hayal dünyası çok zengin bir çocuktu. Anlatıyordu, biz babasıyla beraber yazıyorduk. Sürekli elimizde kalem, kağıt hala da öyle. Evin her yeri kalemler, kağıtlar, resimler, hikayelerle dolu. Onun hayal zenginliği yok olmasın diye uğraşıyoruz. Böylece başlayan bir serüven oldu. Dilek hocamız, 'Çok güzel hikayeleri var, kitaba çevirelim.' dedi. 'Yapabilir miyiz?' dedik. Aslında biraz korktuk ama çok şükür bugünleri gördük. Çok da ilerleyebileceğini düşünüyoruz. Daha çok yolun başındalar. Bu, hikayelerinin küçük bir bölümü. İnşallah daha güzelleri olacak."

Baba Avni Mete ise kızının hayal kurmayı sevdiğini aktararak, "Evde yatarken devamlı birbirimize masallar uydurma, anlatma gibi bir durumumuz var. Ben de aslında biraz kızım gibiyim, ben de seviyorum." diye konuştu.

Dilek öğretmenin kızları hakkında yönlendirme ve gelişimi konusunda büyük katkısı olduğuna işaret eden Mete, "Çocuklarımızı bu gibi durumlarda yönlendirebilmek önemli. Çocukları sevdiği, ilgilendikleri ve başarılı olabildikleri alanlara yönlendirebilirsek daha çok mutlu oluyorlar." dedi.

Mete, kızları Neriman Elvin'in kitap yazmaya devam etmesini, 4 yaşındaki kardeşine de örnek olabilmesini temenni etti.