Küçükçekmece 2'nci Kitap Günleri Sona Erdi - Son Dakika
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Kültür Sanat

Küçükçekmece 2'nci Kitap Günleri Sona Erdi

Küçükçekmece 2\'nci Kitap Günleri Sona Erdi

Küçükçekmece Belediyesi'nin düzenlediği 2'nci Kitap Günleri, edebiyat severleri bir araya getirdi.

07.10.2024 12:27
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KÜÇÜKÇEKMECE Belediyesi'nin kitap tutkunlarını buluşturduğu 2'nci Kitap Günleri sona erdi. Sefaköy Atatürk Parkı'nda gerçekleşen ve festival havasında geçen Kitap Günleri, Türk edebiyatının ve yazın dünyasının 70'e yakın kalemini ağırladı. Yayıncılar Birliği (YAYKOOP) iş birliği ile düzenlenen ve binlerce kişinin geçit noktası haline gelen fuarda, 'Askıda Kitap' kampanyası da büyük ilgi gördü.

Küçükçekmece Belediyesi tarafından düzenlenen 2'nci Kitap Günleri sona erdi. Kitap Fuarı'nın son gününde Adnan Özyalçıner, C.Hakkı Zariç ve Güney Özkılınç edebiyat söyleşileriyle okurlarıyla buluştu. 9 gün boyunca süren fuara; İlber Ortaylı, Merdan Yanardağ, Serhan Kansu, Murat Menteş, Tansu Özcan, Serhan Asker, Barış İnce, Adnan Özyalçıner, Şeyhmus Diken, Mehmet Erte, Betül Kanbolat, Zülal Kalkandelen gibi yazarlar katıldı. Fuarda; çocuklar için birbirinden farklı ve eğlenceli 'Çocuk Atölye Etkinlikleri' ve imza günü etkinlikleri düzenlendi.

'Küçükçekmece'de Kitap, Kitapta Hayat Var' sloganıyla düzenlenen ikinci Kitap Günleri'nde kitaplar; sadece fuar alanında değil metrobüste, parklarda ve ağaçlarda vatandaşlar için yerini aldı. Vatandaşlardan büyük ilgi gören 'Askıda Kitap' projesiyle, hiçbir okurun kitapsız kalmaması hedeflendi.

'KİTAP GÜNLERİ'Nİ GELENEKSEL HALE GETİRMEYİ HEDEFLİYORUZ'

Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, "Bu etkinliği, kültürel zenginliğimizi büyütmek ve paylaşmak adına çok önemsiyorum. Burada 9 gün boyunca birbirinden değerli yazarlar, fikir insanları ve yayınevleri ile buluşma şansına sahip olduk. Onların kaleminden çıkan eserler, bizlere yeni Dünyaların kapılarını araladı. Küçükçekmecelilerin büyük ilgisi bizleri çok mutlu etti. Etkinliğimizin düzenlenmesinde emeği geçen tüm mesai arkadaşlarıma, katılımcı yayınevlerine, değerli yazarlarımıza ve kitapseverlerimize teşekkür ediyorum. İkincisini düzenlediğimiz Kitap Günleri'ni geleneksel hale getirmeyi hedefliyoruz" diye konuştu.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Kültür Sanat Küçükçekmece 2'nci Kitap Günleri Sona Erdi - Son Dakika

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