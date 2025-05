Küçükköy Teferic Şenlikleri'nde Balkan Kültürü Coşkusu

Ayvalık'ta Küçükköy Teferic Şenlikleri coşkusu

BALIKESİR - Balıkesir'in Ayvalık ilçesinin balkan kültürünün izlerini barındıran ve Boşnak asıllı vatandaşların yoğun yaşadığı Küçükköy Mahallesi'nde; bu yıl sekizincisi düzenlenen Teferic Şenlikleri binlerce vatandaşı ağırladı. Balkan kültürünün tüm mozaiklerinin sergilendiği şenliklerde kurulan stantlarda ev hanımlarının el emekleri ve göz nuruyla yapılan eserler ilgi gördü. Boşnak böreği, ribitsa, sirnica, soka, kuru et gibi Balkan Mutfağı'nın lezzetlerinin de beğeniye sunulduğu şenliklere katılan Karadağ Diaspora Bakanı Bakanı Mirsad Azemoviç ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul memnuniyetlerini ifade etti.

Ayvalıklı kadınların oluşturduğu Ayvalık Üretim ve PazarlamaKooperatifi tarafından düzenlenen Boşnak böreği atölyesi, konserler ve balkan müzikleriyle renklendirilen şenliklere balkan ülkelerinden de konuklar katılırken, şenliklerdeki amacın, Boşnak gelenek ve göreneklerinin de yeni nesillere aktarılması olduğu belirtiliyor.

Küçüköy Teferic Şenliklerini değerlendiren Karadağ Diaspora Bakanı Mirsad Azemoviç, bu yıl sekizincisi düzenlenen Teferiç Şenlikleri'ne kendilerini de davet ettiği için Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin'e teşekkür ederek, "Burada olduğum süre içindeki gözlemlerime göre, bizim ülkemizde ne varsa Küçükköy'de de var. Boşnak böreği yiyebiliyoruz. Boşnak mantısını yiyebiliyoruz. Kültürümüzün burada da yaşatıldığını görebilmek bizleri son derece mutlu etti. Organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul ise Ayvalık Belediyesi ile Girne Belediyesi'ni kardeş şehir olduğunu hatırlatarak, "Ayvalık Belediyesi'nin değerli Başkanı Mesut Ergin de her sene düzenlediğimiz 'Zeytinlik ve Zeytin Festivali' etkinliğimize katılıyor. Biz de iade-i ziyaret anlamında çok sevdiğimiz ve istediğimiz Ayvalık'tayız. Şu an Küçükköy'de düzenlenen Teferic Şenlikleri'ndeyiz. Ortam güzel. Ayvalık çok doğal. Bizim Girne'de, son zamanlarda inşaat sektörü çok kötü ilerledi. Biz şu an biraz bu kötü ilerlemenin acılarını yaşıyoruz. Ayvalık'ta ise bu doğallığı görebiliyoruz. Ayvalık gerçekten huzur bulunabilecek bir yer. Mesut Ergin gerçekten güzel yatırımlar yapmış. Şu an bulunduğumuz Küçükköy'ün, Ayvalık'ın bir köyü olduğunu öğrendim. Çok sevimli bir yer. Burada olduğum için çok mutluyum. Biz de tüm vatandaşlarımızı Kıbrıs'a bekleriz. Geçtiğimiz aylarda Ayvalıklı gazilerimizi ağırlamıştık. Ayvalıklıları da bekliyoruz. Kültürlerimiz de hemen hemen aynıdır. Herkesi bekliyoruz" diye konuştu.