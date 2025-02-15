Kudüs'ün Miracı Etkinliği Taksim'de

Kültür Sanat

Sur Grup tarafından yayınlanan " Evliya Çelebi'nin Gözüyle Kudüs'ün Miracı" kitabının tanıtımı, aynı adı taşıyan fotoğraf sergisinin açılışı ve Kudüs'ün ilk VR filmi olma özelliği taşıyan tanıtım filminin gösterimi, Taksim Camii Kültür Sanat Merkezi'nde yapıldı.

Etkinliğe, Sur Grup Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Altan Elmas, AK Parti Grup Başkanvekili ve Ankara Milletvekili Leyla Şahin Usta, İstanbul Vali Yardımcısı Yücel Gemici, Beyoğlu Kaymakamı Abdullah Atakan Atasoy, İslam Tarih, Sanat ve Kültür Araştırma Merkezi (IRCICA) Genel Direktörü Prof. Dr. Mahmud Erol Kılıç, Esenyurt Belediye Başkan Vekili Can Aksoy ve yazar Prof. Dr. Ümit Meriç'in yanı sıra Sur Grup ailesinden, edebiyat ve sanat dünyasından çok sayıda isim katıldı.

"Kudüs'ün benzersiz ve değerli mirasını yaşatıyoruz"

Etkinlikte konuşan Sur Grup Yönetim Kurulu Başkanı Elmas, kitabın Evliya Çelebi ile çıkılan kutsal yolculuk olduğunu belirterek, "Sur Grup olarak Kanuni Sultan Süleyman devrinde surları tahkim edilerek muhafaza altına alınan bu kutsal şehrin, 400 küsur yıl sonra yeniden yükselişine şahit olmanın niyetiyle ve duasıyla Kudüs'ün Miracı kitabını, fotoğraf sergisini ve VR filmini kamuoyuyla buluşturmaktan büyük mutluluk duyuyoruz." dedi.

Kudüs'ün kanayan bir yara olduğunu vurgulayan Elmas, şunları kaydetti:

"Ecdadımız Kudüs'e gönlünü vermiş, kan, gözyaşı dökmüş ama Kudüs'ün barış dönemlerini de ecdadımız İslam döneminde gerçekleştirebilmiş. Kudüs bizim için bir dava ve aynı zamanda tekrar İslam'la sulh ve selamet bulacak olan kadim kıblemiz. Bu çerçevede bizler de Kudüs davamıza mütevazi katkımız ve emeğimiz olsun istedik ve 4-5 yıl önce çalışmaya başladık. Yönetmenimiz Mustafa Aksay, fotoğraf sanatçımız ve sanat yönetmeni olarak bu çalışmayı bize arz ettiler. Biz de hiç düşünmeden Sur Grup olarak destek olduk. Uzunca bir çalışmayla VR çekim tekniğiyle bugün Kudüs'te yer alan tüm mekanları çektik. Elimizde çok güçlü Kudüs arşivi oldu. Bunları da bir kitap ve sergiyle taçlandırmak istedik."

"Projeye Miraç gecesinde Kudüs'te olma niyetiyle başladık"

"Bu kitap 8 yıllık hayalin ve yolculuğun meyvesidir." diyen Yazar Mustafa Aksay ise projeye Miraç gecesinde Kudüs'te olma niyetiyle başladıklarını, dualarının kabul olduğunu söyledi. Tam Miraç Kandili sabahında Kudüs'e ulaşma ve çekim yapma imkanı bulduklarını anlatan Aksay, "Bu eserde kendimize rehber olarak aldığımız Evliya Çelebi'nin Kudüs'te Kadir Gecesi duasını yaparak hatim indirdiği Mescid-i Aksa'da böyle bir projeyi yapmayı başardık. İnşallah Kudüs'teki Miraç'ta da hep birlikte oluruz." ifadelerini kullandı.

Etkinlik kapsamında ayrıca özel film gösterimi gerçekleştirildi. Filmde izleyiciler, Kudüs topraklarının 400 yıllık serüvenini Evliya Çelebi'nin gözünden izleme imkanı buldu.

Hem Kubbetü's Sahra'da hem Mescid-i Aksa'da Miraç gecesinin 360 derece VR çekimlerinden oluşan film, konukların beğenisini kazandı.

Kudüs'ün manevi derinliği ve tarihi zenginliği bir arada

Yazar Aksay tarafından hazırlanan, Evliya Çelebi'nin Kudüs ziyareti notlarından ve şehrin sokaklarının yanı sıra kutsal mekanlarında çekilen özgün fotoğraflardan oluşan kitap, Kudüs'ün manevi derinliğini tarihi zenginlikleriyle sunuyor.

Aynı zamanda görsel hafıza da barındıran "Kudüs'ün Miracı", 1997 yılından itibaren yapılan fotoğraf çekimleriyle bir zamanlar kurumuş bir zeytin ağacından, Kudüs'ün tarihi dokusuna kadar birçok önemli görseli okurlarıyla paylaşıyor.

Kitabın giriş yazısını, Orta Doğu ve İslam coğrafyası konusunda uzman isimlerden Prof. Dr. Cengiz Tomar yazarken, Evliya Çelebi'yi ve onun Kudüs yolculuğunu anlatan yazıyı da Dr. Seyit Ali Kahraman kaleme aldı. Dr. Esra Aksay da kitap için Hazreti Muhammed'in Miraç deneyiminin izlerini takip ettiği makale yazdı.

Eserle aynı ismi taşıyan ve Kudüs'ün tarihi ve dini önemine dair derinlemesine keşif sunan fotoğraf sergisi, Kudüs'ün evrensel değerlerini ve Miraç olayının kutsal boyutunu bugünün dünyasında yeniden keşfetmeye olanak sağlıyor. Sergi, Evliya Çelebi'nin seyahat ettiği dönemdeki atmosferi, bugünün fotoğraflarıyla harmanlayarak kitaptaki anlatıyı görsel deneyime dönüştürüyor.

Kitap ile sergi, 26 Şubat'a kadar Taksim Camii Kültür Sanat Merkezi'nde görülebilir.