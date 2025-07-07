Kumluca'da Baysıfest Başladı - Son Dakika
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Kültür Sanat

Kumluca'da Baysıfest Başladı

Kumluca\'da Baysıfest Başladı
07.07.2025 10:57
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Uluslararası Baysıfest, Kumluca'da kültürel etkinlikler ve yarışmalarla başladı.

Antalya'nın Kumluca ilçesinde bu yıl 3'üncüsü düzenlenen Uluslararası Baysıfest Ortaköy Kültür ve Sanat Günleri başladı.

Baysı Mahallesi'ndeki festivalin ikinci gününde lastik sapanla hedef vurma, takım oyunlarında dörtlü yürüme, su üzerinden geçme, eşek yükleme, çamaşır serme, anne terliği ile kule devirme, havada balon uçurma ve mandal takma, ibrikle kova doldurma ve tele ıslak çorap atma yarışmaları yapıldı.

Ortaköy Mahallesi Muhtarı Halime Kaya, yaptığı açıklamada, geleneklerini, göreneklerini ve yaşam kültürlerini gelecek nesillere aktarmayı hedeflediklerini söyledi.

Festivale katılan Süleyman Uslu da Yörük kültürünün yaşatıldığı festivalin güzel geçtiğini ifade etti.

Yarışma finalinde birinci olarak çoban kepeneğini devralan Atilla Avcılar ise kepeneğin bir yıl süreyle kendisinde kalacağı için mutlu olduğunu dile getirdi.

İkinci gün etkinliklerini Kumluca Kaymakamı Bahadır Güneş, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Tekdemir, AK Parti İlçe Başkanı Bekir Paslıkılıç, MHP İlçe Başkanı Ömer Tekin, daire amirleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, belediye meclis üyeleri, mahalle muhtarları ve çok sayıda kişi takip etti.

Yarışmalar sonunda dereceye girenlere çeşitli ödüller, festivalin düzenlenmesine sponsor olan firma ve kuruluşlara plaket verildi.

Etkinlik sonunda sanatçı Nurcan Altınok konser verdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Kültür Sanat Kumluca'da Baysıfest Başladı - Son Dakika

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