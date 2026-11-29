Antalya'nın Kumluca ilçesinde, Yörük kültürünün önemli geleneklerinden biri olan havut giydirme töreni gerçekleştirildi. Deve güreşleri sezonunun başlaması dolayısıyla düzenlenen törende develere temsili olarak havut giydirildi.

Kumluca Karatepe Stadı'nda düzenlenen ve saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende, Kumluca Karşıyaka Mahalle Camii imam hatibi tarafından dua edildi.

"Geleneklerimizi gelecek nesillere aktarmalıyız"

Törende konuşan Kumluca Belediye Başkanı Mesut Avcıoğlu, Yörük kültürünün yaşatılmasının önemine değinerek, "Bugün atalarımızdan bize miras olarak kalan kültürümüzü, geleneğimizi yaşatıyoruz" dedi. Başkan Avcıoğlu, konuşmasının ardından Kemal Özer'e ait 'Büyük Kemal' isimli deveye temsili olarak havut giydirdi.

"Kazasız belasız bir deve güreşi sezonu diliyorum"

Türkiye Deve Güreşleri Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi ve Akdeniz Bölge Sorumlusu Sait Öztürk ise deve güreşleri sezonunun başladığını belirterek, "Burada Kumluca devecilerinin düzenlediği havut giydirme törenine katıldık. Şu anda güreşlerimiz resmi olarak başladı. 13 Aralık'ta biz de Kumluca Karacaören'de deve güreşi gerçekleştireceğiz. Kazasız belasız bir deve güreşi sezonu olmasını diliyorum" diye konuştu.

Kumluca Devecileri Koruma ve Yaşatma Derneği Başkanı Ramazan Ekiz de tüm deveciler camiasına kazasız ve belasız bir güreş sezonu geçirmeleri temennisinde bulundu.

Tören, katılımcılara lokma tatlısı ikram edilmesiyle sona erdi.