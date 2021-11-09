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Kurtuluş Savaşı'nın son durağındaki Atatürk Evi gelecek nesillere müze olarak kalacak - Son Dakika

Kurtuluş Savaşı'nın son durağındaki Atatürk Evi gelecek nesillere müze olarak kalacak

09.11.2021 14:20
Kurtuluş Savaşı'nın son durağındaki Atatürk Evi gelecek nesillere müze olarak kalacak

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde 8 Eylül 1922 gecesi Büyük Önder Mustafa Kemal Paşa ve silah arkadaşlarının konakladığı tarihi bina, restore edildikten sonra "Atatürk ve Kent Müzesi" olarak hizmet verecek.

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde 8 Eylül 1922 gecesi Büyük Önder Mustafa Kemal Paşa ve silah arkadaşlarının konakladığı tarihi bina, restore edildikten sonra "Atatürk ve Kent Müzesi" olarak hizmet verecek.

Eski adı Nif olan ve Mustafa Kemal Paşa ile silah arkadaşlarını zafere gittikleri son gece ağırlayarak "Kemalpaşa" adını alıp Kurtuluş Savaşı anılarını yaşatan ilçeye "Atatürk ve Kent Müzesi" kazandırılması için çalışma başlatıldı.

Yukarı Mahalle'de 19. yüzyıl sonlarında redif taburu olarak inşa edilen tarihi binanın restore edilmesi için İzmir Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı tarafından ödenek tahsis edildi.

Yıllarca askerlik şubesi olarak hizmet veren ve "Atatürk'ün kaldığı oda" olarak bugüne kadar tek bir bölümü ziyarete açılan binanın restorasyon çalışmaları Kemalpaşa Belediyesince yürütülecek.

Tarihi belgelerde, Mustafa Kemal Atatürk'ün "Arkadaşlar bütün hayatımda sevinçle geçirdiğim bir gece vardır. O gece ordumuzun İzmir'e girdiği günün burada geçirdiğim gecesidir." sözleriyle hatırlanan binanın her bölümüyle 18 ay içinde tamamen müzeye dönüştürülerek hizmete açılması hedefleniyor.

Belediyeye tahsis edildi

Kemalpaşa Belediye Başkanı Rıdvan Karakayalı, AA muhabirine, ilçenin Milli Mücadele tarihinde önemli bir yeri olduğunu söyledi.

Türk ordularının İzmir'e girdiği zaman Mustafa Kemal Paşa'nın 8 Eylül gecesini geçirdiği binanın daha sonra tadilat gördüğünü anlatan Karakayalı, şu bilgileri verdi:

"Bina uzun zaman askerlik şubesi olarak kullanıldı. Kemalpaşa Belediyesi olarak burayı Kültür ve Turizm ile Milli Savunma bakanlıkları ile görüşerek kurumumuza tahsis ettirdik. İzmir Valiliğine müracaat ederek ödenek istedik. İnceleme sonucu yüzde 60'ı Valilik, yüzde 40'ı belediye tarafından gerçekleştirilecek şekilde onarım yapılması kabul edildi. İnşallah önümüzdeki günlerde aslına uygun restore ettirip halkımızın hizmetine açacağız."

Karakayalı, "Atatürk ve Kent Müzesi" olarak en geç 1,5 yıl içinde tüm bölümleriyle ihale usulüyle restore edilerek hizmete açılacak binanın, onarımı ve döşemesi ile dönemin ruhunu yansıtacağını belirtti.

Tarihçi ve yazar Rahim Sağ ise binanın 9 Eylül 1922 tarihinden bu yana ilçede yaşayanlar tarafından korunduğunu ifade etti.

Tarihi binanın Atatürk fotoğrafları ve eski mobilyalarla dolu tek bir odasının yıllarca ziyaret edildiğini kaydeden Sağ, "Büyük bir anıyı taşıyan bu bina, uzun zaman nedense atıl kalmış. Bu tarihi binanın Kurtuluş yıllarını anlatan miraslarla müze olarak gelecek nesillere aktarılabileceğini düşünüyorum." dedi.

Kurtuluş Savaşı'nın son durağındaki Atatürk Evi gelecek nesillere müze olarak kalacak
Kurtuluş Savaşı'nın son durağındaki Atatürk Evi gelecek nesillere müze olarak kalacak
Kurtuluş Savaşı'nın son durağındaki Atatürk Evi gelecek nesillere müze olarak kalacak
Kurtuluş Savaşı'nın son durağındaki Atatürk Evi gelecek nesillere müze olarak kalacak
Kurtuluş Savaşı'nın son durağındaki Atatürk Evi gelecek nesillere müze olarak kalacak

Mustafa Kemal Atatürk, Kurtuluş Savaşı, Silah, İzmir, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Kurtuluş Savaşı'nın son durağındaki Atatürk Evi gelecek nesillere müze olarak kalacak - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kurtuluş Savaşı'nın son durağındaki Atatürk Evi gelecek nesillere müze olarak kalacak - Son Dakika
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