 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Kütahya'da 2023 Yılı Kültür-Sanat Sezonu sona erdi - Son Dakika
Üye Girişi

Kütahya'da 2023 Yılı Kültür-Sanat Sezonu sona erdi

Kütahya'da düzenlenen 2023 Yılı Kültür-Sanat Sezonu Kapanış konserinde ünlü sanatçı Paul Dwyer sahne aldı. Kütahya halkının yoğun ilgi gösterdiği konserde, Kütahya Belediye Başkanı Alim Işık, Paul Dwyer'a hediye takdim etti.

13.01.2024 - 08:08,  Güncelleme: 08:30
Abone Ol

Kütahya'da 2023 Yılı Kültür-Sanat Sezonu sona erdi

Paul Dwyer Kütahya'da konser verdi

KÜTAHYA - Kütahya'da 2023 Yılı Kültür-Sanat Sezonu Kapanış konserinde ünlü sanatçı Paul Dwyer sahne aldı. Kütahya Belediyesi tarafından Hezar Dinari Kültür Merkezinde gerçekleşen konsere Kütahya halkı yoğun ilgi gösterdi. Paul Dwyer'ı özellikle Türkiye'ye ve Atatürk'e olan sevgisinden dolayı çok sevdiğini dile getiren Kütahya Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Yıldırım Akgül, sahnede Paul Dwyer ile düet yaptı. Daha önce Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit düşen askerlerimizden dolayı ertelenen konserin son anlarında yine aynı bölgede, 9 askerimizin şehit olduğu haberi geldi. Acı haberin ardından üzgün olduğunu belirten Kütahya Belediye Başkanı Alim Işık, konsere katılan Kütahyalılara, yapılan etkinliklere gösterdikleri ilgi için teşekkür etti. Program, Başkan Işık'ın Paul Dwyer'a hediye takdim etmesiyle sona erdi.

Kütahya\'da 2023 Yılı Kültür-Sanat Sezonu sona erdi
Kaynak: İHA
YORUMLAR

Kütahya Belediyesi, Alim Işık, Kütahya, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Kütahya'da 2023 Yılı Kültür-Sanat Sezonu sona erdi - Son Dakika


08:42
Pençe-Kilit Harekâtı'nda şehit düşen kahramanlarımızın kimlikleri açıklandı Pençe-Kilit Harekâtı'nda şehit düşen kahramanlarımızın kimlikleri açıklandı
08:20
Pankreas kanseriyle mücadele eden Tanyeli, canlı yayında gözyaşlarına hakim olamadı Pankreas kanseriyle mücadele eden Tanyeli, canlı yayında gözyaşlarına hakim olamadı
08:00
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde zincirleme kaza! 10 araç birbirine girdi 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde zincirleme kaza! 10 araç birbirine girdi
07:40
Yapay zeka dolandırıcılığının yeni hedefi olan Esra Erol, yasal yollara başvurdu Yapay zeka dolandırıcılığının yeni hedefi olan Esra Erol, yasal yollara başvurdu
04:48
Şehit ailesine acı haber kaldıkları çadırda ulaştı Şehit ailesine acı haber kaldıkları çadırda ulaştı
02:00
Irak ve Suriye'nin kuzeyine hava harekatı Irak ve Suriye'nin kuzeyine hava harekatı
01:14
Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca'dan şehit askerlerimiz için başsağlığı mesajı Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca'dan şehit askerlerimiz için başsağlığı mesajı
00:18
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında Dolmabahçe'de güvenlik toplantısı yapılacak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında Dolmabahçe'de güvenlik toplantısı yapılacak

Son Dakika
08:42 Pençe-Kilit Harekâtı'nda şehit düşen kahramanlarımızın kimlikleri açıklandı
08:20 Pankreas kanseriyle mücadele eden Tanyeli, canlı yayında gözyaşlarına hakim olamadı
08:00 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde zincirleme kaza! 10 araç birbirine girdi
07:40 Yapay zeka dolandırıcılığının yeni hedefi olan Esra Erol, yasal yollara başvurdu
04:48 Kahramanmaraş'ta şehit olan askerin ailesi çadırda yaşıyor
02:00 Irak ve Suriye'nin kuzeyine hava harekatı
01:14 Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca'dan şehit askerlerimiz için başsağlığı mesajı
00:18 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında Dolmabahçe'de güvenlik toplantısı yapılacak
23:33 9 askerimizin şehit olmasının ardından CHP MYK olağanüstü toplanıyor
23:33 AK Parti'nin hafta sonu yapacağı aday tanıtım toplantısı ertelendi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.01.2024 09:36:59. #1.12#
SON DAKİKA: Kütahya'da 2023 Yılı Kültür-Sanat Sezonu sona erdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement