Kütahya'da 2023 Yılı Kültür-Sanat Sezonu sona erdi

Paul Dwyer Kütahya'da konser verdi

KÜTAHYA - Kütahya'da 2023 Yılı Kültür-Sanat Sezonu Kapanış konserinde ünlü sanatçı Paul Dwyer sahne aldı. Kütahya Belediyesi tarafından Hezar Dinari Kültür Merkezinde gerçekleşen konsere Kütahya halkı yoğun ilgi gösterdi. Paul Dwyer'ı özellikle Türkiye'ye ve Atatürk'e olan sevgisinden dolayı çok sevdiğini dile getiren Kütahya Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Yıldırım Akgül, sahnede Paul Dwyer ile düet yaptı. Daha önce Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit düşen askerlerimizden dolayı ertelenen konserin son anlarında yine aynı bölgede, 9 askerimizin şehit olduğu haberi geldi. Acı haberin ardından üzgün olduğunu belirten Kütahya Belediye Başkanı Alim Işık, konsere katılan Kütahyalılara, yapılan etkinliklere gösterdikleri ilgi için teşekkür etti. Program, Başkan Işık'ın Paul Dwyer'a hediye takdim etmesiyle sona erdi.