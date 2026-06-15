Şaphane\'de Yörük kültürü coşkuyla yaşatıldı

Kütahya'nın Şaphane ilçesine bağlı Kızılkoltuk Köyü'nde bu yıl 4'üncüsü düzenlenen Yörük ve Kültür Şenliği, yoğun katılım ve renkli etkinliklerle gerçekleştirildi.

Yörük kültürünün yaşatılması ve gelecek nesillere aktarılması amacıyla düzenlenen şenliğe Şaphane Kaymakamı Davut Boztaş, Şaphane Belediye Başkanı Lütfi Mutlu, Gediz Belediye Başkanı Necdet Akel, ilçe protokolü, çok sayıda vatandaş ve misafirler iştirak etti. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda Belediye Başkanı Lütfi Mutlu ve Kaymakam Davut Boztaş günün anlam ve önemine ilişkin konuşmalarını gerçekleştirdi. Program kapsamında atlı cirit gösterileri, geleneksel kültürel etkinlikler, halk oyunları gösterileri ve sanatçıların sahne performansları vatandaşlardan büyük ilgi gördü.

Birlik, beraberlik ve dayanışma duygularının ön plana çıktığı etkinlik, gün boyunca süren programlarla adeta kültür şölenine dönüştü. Vatandaşların yoğun katılımıyla gerçekleşen şenlikte renkli görüntüler yaşanırken, Yörük kültürünün zengin mirası da tanıtıldı.

Kaymakam Boztaş, organizasyonda emeği geçenlere teşekkür ederek, köklü kültürel değerlerin korunması ve gelecek nesillere aktarılması açısından bu tür etkinliklerin büyük önem taşıdığını ifade etti.

Kızılkoltuk Köyü'nde düzenlenen 4. Yörük ve Kültür Şenliği, gün boyu süren etkinliklerin ardından coşku ve heyecan içerisinde sona erdi. - KÜTAHYA