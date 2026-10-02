Kütahya’da bulutların oluşturduğu Türkiye haritası ders kitaplarına giriyor - Son Dakika
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Kütahya’da bulutların oluşturduğu Türkiye haritası ders kitaplarına giriyor

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Kütahya’da bulutların oluşturduğu Türkiye haritası ders kitaplarına giriyor
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Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde görev yapan Hasan Hüseyin Karatepe’nin, Türk bayrağının üzerinde bulutların oluşturduğu Türkiye haritasını görüntülediği fotoğraf, Millî Eğitim Bakanlığı tarafından ders kitapları ve dijital eğitim materyallerinde kullanılmak üzere kabul edildi.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde görev yapan Hasan Hüseyin Karatepe'nin, Türk bayrağının üzerinde bulutların oluşturduğu Türkiye haritasını görüntülediği fotoğraf, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ders kitapları ve dijital eğitim materyallerinde kullanılmak üzere kabul edildi.

Tavşanlı ilçesine bağlı Tepecik beldesi doğumlu olan ve Garp Linyitleri İşletmesi (GLİ) Tunçbilek maden sahasındaki Sivil Savunma Uzmanlığı bünyesinde bilgisayar işletmeni olarak görev yapan Hasan Hüseyin Karatepe, Türk bayrağı ve doğaya olan ilgisiyle dikkat çeken bir çalışmaya imza attı.

Karatepe, 22 Mart 2024 tarihinde Tunçbilek 1 No'lu Yazıhaneler bölgesinde mesaisi sırasında gönderdeki Türk bayrağının üzerinde bulunan bulutların bir araya gelerek Türkiye haritası sılüeti oluşturduğunu fark etti. Bu anı fotoğraf makinesiyle görüntüleyen Karatepe, çektiği kareyi yerel gazeteci Tuna İşleyen ile paylaştı.

Fotoğraf, kısa sürede ulusal basında da yer bulurken, Türkiye genelinde 50'den fazla gazete ve yayın organında yayımlandı. Daha önce Tunçbilek'teki iş yeri önünde dev Türk bayrağını göndere çektiği görüntüsü sosyal medyada yaklaşık 130 bin izlenmeye ulaşan Karatepe, bu kez bulutların oluşturduğu Türkiye haritasını görüntülediği fotoğrafın izinsiz ve ticari kullanımını önlemek amacıyla tescil sürecini başlattı ve noter onay belgesini aldı.

Fotoğraf Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takdim edildi

Noter ve hukuki süreçlerin tamamlanmasının ardından Kütahya Milletvekili Mehmet Demir'in girişimleriyle 11 Şubat 2026 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni (TBMM) ziyaret eden Karatepe, özel olarak hazırlanan tabloyu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a takdim etti. Karatepe, aziz şehitlerin hatırasını yaşatmak ve devlet kurumlarına teşekkürlerini sunmak amacıyla çalışmalarını sürdürdü. Bu kapsamda 30 Temmuz 2026 tarihinde Anıtkabir Komutanlığı, Ankara Gölbaşı Özel Harekat Başkanlığı, Türkiye Kömür İşletmeleri (TKİ) Genel Müdürlüğü, Tavşanlı Kaymakamlığı ve Tavşanlı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne fotoğrafın büyük boy tablo baskılarını hediye etti.

MEB'den fotoğrafa resmi kabul

Fotoğrafın taşıdığı coğrafi ve eğitsel değer, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından da kabul edildi. Görselin ders kitaplarında, eğitici materyallerde ve Eğitim Bilişim Ağı (EBA) platformunda kullanılmasına karar verildi. Bakanlığın talep ettiği ıslak imzalı muvafakatnameyi ilgili genel müdürlüğe teslim eden Karatepe, fotoğrafın eğitim alanında kullanılacak olmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Tavşanlı İlçe Milli Eğitim Müdürü Refik Raşit Küçükkağnıcı, fotoğrafla ilgili yaptığı açıklamada, "Kütahya'nın Tavşanlı ilçesi Tunçbilek beldesinden Tavşanlı semalarında doğal oluşumlu bulutlarla Türkiye silüeti ve Türk bayrağını aynı anda fotoğraf karesinde yakalayan, ilçemiz Tepecik beldesinden Hasan Hüseyin Karatepe'nin çekmiş olduğu fotoğraf, Milli Eğitim Bakanlığımız tarafından ders kitaplarında ve dijital ortamlarda yayınlanması için gerekli izinler alınmıştır. Hasan Hüseyin Karatepe'ye fotoğraftaki katkısından dolayı teşekkür ederiz" dedi.

Eşsiz kareyi görüntülemekten ve daha sonra hazırlanan tabloyu devletin zirvesine takdim etmekten büyük gurur duyduğunu ifade eden Hasan Hüseyin Karatepe ise Türk bayrağına ve vatanına olan sevgisini her platformda dile getirmeye devam edeceğini belirtti.

Kaynak: İHA
Hüseyin KaratepeKültür SanatTavşanlıTürkiyeKütahyaSon Dakika

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