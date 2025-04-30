Kütahya\'da Kadın Üniversitesi Mezuniyeti

Kütahya'da köyde yaşayan kadınlara yönelik düzenlenen "Kadın Üniversitesi" programına katılan 20 kadın, kep atarak mezuniyet sevinci yaşadı.

Türk Kızılay Kütahya Şubesi ve Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Aile ve Toplum Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Merkezi işbirliğiyle, köylü kadınlara yönelik "Kadın Üniversitesi" programı düzenlendi.

Program kapsamında, gönüllü akademisyenlerin iki gün boyunca çeşitli alanlarda eğitim verdiği etkinliği başarıyla tamamlayan 20 kadın için, DPÜ Evliya Çelebi Yerleşkesi'ndeki Eğitim Fakültesi'nde mezuniyet töreni düzenlendi.

DPÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ayhan Kahraman, törende yaptığı konuşmada, üniversitenin kapılarının herkese açık olduğunu söyledi.

Bu etkinlikle kadınları üniversitede ağırlamaktan dolayı çok mutlu olduklarını belirten Kahraman, "İnşallah kadınlarımız da bizlerden memnun kalmışlardır. Bizim kapılarımız her zaman kadınlarımıza açık. Programa katılan kadınlarımıza teşekkür ediyorum." dedi.

Türk Kızılay Kütahya Şubesi Kadın Kolları Başkanı Halime Killik de Kadın Üniversitesi etkinliğiyle, hayatın zorluklarına rağmen dimdik duran, öğrenmeye ve büyümeye açık kadınları üniversite ortamıyla buluşturmanın mutluluğunu yaşadıklarını anlattı.

Amaçlarının kadınlar için bilgiye, sanata, sağlıklı yaşama ve dayanışmaya açılan bir kapı aralamak olduğunu dile getiren Killik, şunları kaydetti:

"Merkeze bağlı Yaylıbaba köyünden 20 kadınımızla birlikte bu etkinliğimizi gerçekleştirdik. Kadınlarımıza psikososyal destek sağlamak amacıyla, çocuklarının veya torunlarının geçtiği bu üniversite sıralarında, onların bulunduğu bu ortamlarda bulunarak heyecanlarına ortak olmalarını amaçladık. Etkinliğimiz kapsamında çeşitli bölümlerden farklı alanlara ilişkin eğitimler aldık. Eğitimlerimizin son gününde de Kütahya kültür turu düzenledik."

Killik, Kadın Üniversitesi etkinliğinin diğer köylerdeki kadınlar için de devam edeceğini sözlerine ekledi.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri kadınlara katılım belgesi ve temsili mezuniyet belgelerini verdi.

Diplomalarını alan 20 kadın, kep atarak mezuniyet sevinci yaşadı.