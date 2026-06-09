Ev ekonomisine katkı sağlayan ürünler sergilendi

Kütahya Halk Eğitim Merkezi tarafından açılan Giyim Üretim Teknolojileri Kursu'nun yıl sonu sergisi ilgi gördü. Usta öğretici Hazel Ejder rehberliğinde eğitim alan 22 kursiyerin yaklaşık 8 ay boyunca hazırladığı çalışmalar, ziyaretçilerin beğenisine sunuldu. Kadınların sabır, azim ve el emeğiyle ortaya çıkardığı ürünler, hem mesleki eğitimin hem de üretimin önemini bir kez daha gözler önüne serdi.

Haftada 5 gün gerçekleştirilen kursta kursiyerler, ilk etapta temel dikiş ve kalıp bilgileriyle eğitime başladı. Günlük 8 saate varan yoğun ders programıyla sürdürülen eğitimlerde katılımcılar, kumaş kesiminden kalıp hazırlamaya, dikim tekniklerinden ürün sonlandırma aşamalarına kadar giyim üretiminin tüm süreçlerini uygulamalı olarak öğrendi. Sergide kadın ve çocuk giyim ürünlerinden plaj kıyafetlerine, pijama takımlarından eşofmanlara, günlük kullanım ürünlerinden çeşitli tekstil çalışmalarına kadar çok sayıda eser yer aldı. Özellikle kursiyerlerin kendi ihtiyaçlarına ve aile bireylerinin taleplerine göre hazırladığı ürünler ziyaretçilerin dikkatini çekti.

"Acele etmeden ve sabırla yürütülen çalışmaların sonunda ortaya kaliteli ürünler çıktı"

Usta öğretici Hazel Ejder, kurs sürecinin temelden başladığını belirterek, kursiyerlerin büyük bir istek ve heyecanla eğitimlere katıldığını söyledi. Eğitim boyunca teknik bilgilerin disiplinli ve sistemli bir şekilde aktarıldığını ifade eden Ejder, acele etmeden ve sabırla yürütülen çalışmaların sonunda ortaya kaliteli ürünler çıktığını vurguladı.

Ejder, kursiyerlerin yalnızca dikiş öğrenmekle kalmadığını, aynı zamanda ev ekonomisine katkı sağlayabilecek beceriler de kazandığını belirterek, "Kursiyerlerimiz günlük yaşamda ihtiyaç duydukları birçok ürünü artık kendi imkanlarıyla üretebiliyor. Çocuklarına, eşlerine ve aile bireylerine yönelik kıyafetleri hazır almak yerine kendi ölçülerine uygun şekilde dikebiliyorlar. Bu da hem ekonomik açıdan avantaj sağlıyor hem de kişisel üretim becerilerini geliştiriyor" dedi.

"Profesyonel üretim tekniklerini uyguladı"

Hazırlanan ürünlerde hazır giyim sektöründeki kalite standartlarını yakalamayı hedeflediklerini ifade eden Ejder, her aşamada profesyonel üretim tekniklerini uyguladıklarını söyledi. Özellikle plaj kıyafetleri ve örme kumaşlardan üretilen ürünlerin piyasada yüksek fiyatlarla satıldığını belirten Ejder, kursiyerlerin aynı ürünleri çok daha düşük maliyetlerle üretebildiğini kaydetti. Sergide yer alan ürünlerin tasarım sürecine de değinen Hazal Ejder, modellerin büyük bölümünü kendisinin hazırladığını, aksesuar ve detay seçimlerinde ise kursiyerlerin görüşlerine yer verildiğini belirtti. Kursiyerlerin zamanla kendi tasarım fikirlerini de geliştirmeye başladığını ifade eden Ejder, eğitim sürecinin oluşturuculuğu destekleyen bir yapıda ilerlediğini dile getirdi.

Serginin en dikkat çeken bölümlerinden birini ise Türk bayrağı dikimi çalışmaları oluşturdu. Kurs kapsamında gerçekleştirilen özel çalışmada tüm kursiyerler Türk bayrağı dikimine katkı sağladı. Bu çalışmanın kendileri için ayrı bir anlam taşıdığını söyleyen Ejder, bayrakların büyük bir gurur ve heyecanla hazırlandığını belirtti.

"En anlamlı ve en özel model Türk bayrağı dikimi oldu"

"Türk bayrağımızı dikerken hepimiz büyük bir heyecan yaşadık. Ortaya çıkan görüntü bizi çok mutlu etti. Bu yıl gerçekleştirdiğimiz çalışmalar içerisinde en anlamlı ve en özel modelin Türk bayrağı dikimi olduğunu düşünüyorum" diyen Hazal Ejder, sergide bayrak çalışmalarının ziyaretçiler tarafından da büyük beğeni topladığını ifade etti.

Sekiz aylık yoğun emeğin ürünü olan sergi, kursiyerlerin mesleki gelişimlerinin yanı sıra üretime katılım, özgüven kazanımı ve ekonomik farkındalık açısından da önemli bir kazanım olarak değerlendirildi.

Kadınların el emeğiyle ortaya çıkan çalışmalar, ziyaretçilerden tam not alırken, sergi adeta sabrın, emeğin ve üretimin başarıya dönüşmüş hali olarak dikkat çekti.

Serginin açılış törenine AK Parti Kütahya İl Başkanı Ceyda Çetin Erenler, Belediye Başkan Yardımcısı Haşim Ertekin, İl Milli Eğitil Müdürü Mustafa Yılmaz ve Halk Eğitim Merkezi Müdürü Halit Sunar, Vakıfbank İlkokulu Müdürü Serkan Altın ve Ziraat Mahallesi Muhtarı Zeki Beyaz katıldı. - KÜTAHYA