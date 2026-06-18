Kütahya'da kursiyerlerin el emeği eserleri sergilendi - Son Dakika
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Kütahya'da kursiyerlerin el emeği eserleri sergilendi

Kütahya\'da kursiyerlerin el emeği eserleri sergilendi
18.06.2026 09:41  Güncelleme: 09:48
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Kütahya Halk Eğitimi Merkezi koordinesinde Cumhuriyet ve Maltepe mahallelerinde düzenlenen kurslarda eğitim alan kursiyerlerin yıl boyunca hazırladığı el emeği ürünler, yıl sonu sergileriyle vatandaşların beğenisine sunuldu. Belediye Başkan Yardımcısı Ejderhan Gezer’in katılımıyla açılan sergilerde, giyim ve dikiş-nakış kursiyerlerinin çalışmaları sergilendi.

Kütahya Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü koordinesinde Cumhuriyet ve Maltepe mahallelerinde yürütülen kurslarda eğitim alan kursiyerlerin yıl boyunca hazırladığı çalışmalar, düzenlenen yıl sonu sergileriyle vatandaşların beğenisine sunuldu.

Giyim Üretim Teknolojisi ile Dikiş-Nakış kurslarına katılan kursiyerlerin hazırladığı ürünlerin yer aldığı sergilerin açılışı, Kütahya Belediye Başkan Yardımcısı Ejderhan Gezer'in katılımıyla gerçekleştirildi. Sergilerde, kursiyerlerin yıl boyunca edindikleri bilgi ve becerileri yansıtan birbirinden farklı çalışmalar ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

El emeği göz nuru ürünlerin sergilendiği etkinliklerde sadece ortaya çıkan eserler değil, aynı zamanda kursiyerlerin öğrenme azmi, üretme heyecanı ve kişisel gelişim yolculukları da dikkat çekti. Mahalle sakinleri sergileri ilgiyle gezerken, kursiyerler yaptıkları çalışmalar hakkında ziyaretçilere bilgi verdi.

Sergi alanlarını ziyaret ederek kursiyerler ve eğitmenlerle sohbet eden Başkan Yardımcısı Ejderhan Gezer, hayat boyu öğrenmenin bireysel ve toplumsal gelişim açısından büyük önem taşıdığını vurguladı. Gezer, kursların vatandaşların mesleki ve kişisel becerilerini geliştirmelerine katkı sunduğunu belirterek, kursiyerlere, eğitmenlere ve organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür etti. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

Halk Eğitimi Merkezi, Kültür Sanat, Maltepe, Kütahya, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Kütahya'da kursiyerlerin el emeği eserleri sergilendi - Son Dakika

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