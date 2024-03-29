Kütahya'nın Tavşanlı ilçesindeki Zeytinoğlu Halk Kütüphanesinin envanterinde bulunan 1294 el yazması eser dijital ortama aktarılarak hizmete sunuldu.
Zeytunzade Hacı İbrahim Ağa tarafından Tavşanlı'da ortaöğretim eğitimi için açılan medresenin yanında 1890 yılında kurulan ve 1994'ten itibaren mevcut binasında hizmet veren kütüphanede Arapça ve Farsça dillerinde 1294 yazma eser bulunuyor.
Zeytinoğlu Halk Kütüphanesinde uzun yıllardır özenle korunan, özel izinle memur gözetiminde yararlanılabilen nadir eserlerin aralarında olduğu el yazmaları dijital ortama aktarıldı.
El yazması eserler, Milli Kütüphane bünyesindeki Dijital Kütüphanede bilim dünyasının ve meraklıların erişimine açıldı.
Kütüphane Müdürü Mehmet Meşe, AA muhabirine, söz konusu eserlerin, Tavşanlı'nın adını duyurmak ve eserlerin geniş kitlelere ulaştırılması amacıyla Milli Kütüphanenin dijital arşivine aktarıldığını söyledi.
Meşe, kütüphanenin dijitalleşmesiyle Türkiye'nin hatta dünyanın dört bir yanından araştırmacılar ve meraklıların bu önemli kaynaklara ulaşabileceğini belirterek, "Artık isteyen herkes, arama motorları üzerinden Milli Kütüphane hizmetlerine üye olarak kütüphanenin zengin içeriğine kolayca erişilebilir. Bu, kültürel mirasını koruma ve gelecek nesillere aktarma çabalarında önemli bir adım." diye konuştu.
Bu el yazmalarının, tarih, akaid, fıkıh, hadis, fizyonomi gibi çeşitli alanlardan eserler olduğu bilgisini veren Meşe, dijital ortama aktarımı öncesinde kitapların Ankara'dan gelen uzman ekibin incelemesi ve onaylarıyla kaydedildiğini anlattı.
Meşe, eserler arasında 1000 yıllık tarihi değere sahip olanların da bulunduğunu sözlerine ekledi.
Son Dakika › Kültür Sanat › Kütahya'daki Zeytinoğlu Halk Kütüphanesi'nde 1294 el yazması eser dijital ortama aktarıldı - Son Dakika
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