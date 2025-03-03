Kütahya'nın Ramazan Lezzeti: Tahinli Pide - Son Dakika
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Kültür Sanat

Kütahya'nın Ramazan Lezzeti: Tahinli Pide

Kütahya'da Ramazan'da iftar ve sahur sofralarını süsleyen tahinli pide, özel fırında pişiriliyor.

03.03.2025 18:37
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Tahinli pide, Kütahya'da Ramazan ayının vazgeçilmez lezzeti

KÜTAHYA - Kütahya'da Ramazan ayının geleneksel lezzetleri arasında yer alan tahinli pide, iftar ve sahur sofralarını süslemeye devam ediyor. Odun ateşinde taş fırınlarda pişirilen bu özel pide, damaklarda unutulmaz bir tat bırakıyor.

Ramazan ayında büyük ilgi gören tahinli pide hakkında konuşan pide ustası Mustafa Sayın, bu lezzetin sadece Ramazan ayında üretildiğini belirtti. Sayın, "Ramazandan sonra 11 ay boyunca ara veriyoruz. Tahinli pidenin tahinli, şekerli tahinli, tahinli cevizli ve cevizli şekerli olmak üzere dört farklı çeşidi var. Müşterilerimiz büyük bir sabırsızlıkla bekliyor ve Ramazan ayında yoğun ilgi gösteriyorlar" dedi.

Pidenin içeriği hakkında da bilgi veren Sayın, "İçerisine sadece tahin ve ayçiçek yağı ekliyoruz. Tercihe göre şeker ilave ediyoruz ve en son ceviz ekleyerek fırına veriyoruz. Artık Kütahya'ya özel bir lezzet haline geldi" ifadelerini kullandı.

Bu yıl tahinli pidenin 80 TL'den satışa sunulduğunu belirten Sayın, Ramazan boyunca yoğun talep gördüklerini ve müşterilerini memnun etmek için özenle çalıştıklarını söyledi.

Kaynak: İHA

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