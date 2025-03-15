Kütahya'nın Renkleri Sergisi Açıldı - Son Dakika
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Kültür Sanat

Kütahya'nın Renkleri Sergisi Açıldı

İbrahim Güneş'in Kütahya'nın tarihi yapılarının maketlerinin sergilendiği etkinlik beğeniyle açıldı.

15.03.2025 16:46
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Kütahya'nın tarihi cami, konak ve sembolik yapılarının maketlerini yapan İbrahim Güneş'in "Zamanın izinde Kütahya'nın renkleri" sergisi beğeniye sunuldu.

Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, Kütahya Dumlupınar Üniversitesinin desteğiyle Ressam Ahmet Yakupoğlu Müzesi'ndeki serginin açılışında yaptığı konuşmada, kente değer katan her türlü sanatsal çalışmanın destekçisi olduklarını belirtti.

Güneş'in yaptığı çalışmaların sadece birer maket olmadığını vurgulayan Kahveci, şunları kaydetti:

"Aslında bu yapılan maketlerin her bir çizgisinde, malzemesinde bir tarih ve kültür var. İbrahim Bey bildiğim kadarıyla bu işin eğitimini de almamış, dolayısıyla doğuştan gelen bir yeteneği var. Bu da herkeste bulunmuyor. Sanatkarlık başka bir şey. Kendisini bu anlamda tebrik ediyorum. Kütahya'nın daha çok maketi yapılacak eseri var. İnşallah biz de bu eserlerin maketlerinin yapılması noktasında kendisine destek olacağız."

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak ise Kütahya'nın her caddesi, sokağıyla tarihi yaşattığını ifade ederek, "İbrahim Güneş, bu şehre gönülden bağlanmış biri. Bu şehri ve geçmişini yaşatmak için de bizlere çok değerli deneyim sunuyor. Bu sergisi bizlere, Kütahya'nın tarihsel ve medeniyet kimliğine bir zaman yolcuğu sunuyor." dedi.

Güneş de çalışmalarına Kovid-19 salgını döneminde evde kaldığı süreçte kentin sembollerinden olan Çinili Cami'nin maketlerini yaparak başladığını anlattı.

Zaman içinde kentteki birçok yapının maketini yaptığını aktaran Güneş, "Amacım, Kütahya'mızı Türkiye'ye ve dünyaya tanıtmak. İlimize gelen yerli ve yabancı turistlere Kütahya'nın tarihi alanlarını göstermek istedim." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından serginin açılış kurdelesi kesildi.

Çinili Cami, Vazo, Ulu Cami, Dönenler Camisi, Adliye Sarayı gibi birçok sembol yapının maketlerinin yer aldığı sergi, nisan ayının sonuna kadar ziyaret edilebilecek.

Kaynak: AA

İbrahim Güneş, Eyüp Kahveci, Güneş, Cami, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Kütahya'nın Renkleri Sergisi Açıldı - Son Dakika

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