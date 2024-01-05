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Kütahya Türkülerinin Babası Hisarlı Ahmet Anısına Sempozyum Düzenlenecek - Son Dakika
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Kütahya Türkülerinin Babası Hisarlı Ahmet Anısına Sempozyum Düzenlenecek

Kütahya'ya ait birçok türküyü derleyip Türk Halk Müziği repertuvarına kazandıran ve 'Kütahya türkülerinin babası' olarak bilinen merhum Hisarlı Ahmet anısına bu yıl 14'üncüsü düzenlenecek sempozyumun tanıtımı programı gerçekleştirildi.

Kütahya Türkülerinin Babası Hisarlı Ahmet Anısına Sempozyum Düzenlenecek
05.01.2024 - 12:45,  Güncelleme: 12:47
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Kütahya'ya ait birçok türküyü derleyip Türk Halk Müziği repertuvarına kazandıran ve "Kütahya türkülerinin babası" olarak bilinen merhum Hisarlı Ahmet anısına bu yıl 14'üncüsü düzenlenecek sempozyumun tanıtımı programı gerçekleştirildi.

Kütahya Güzel Sanatlar Derneği öncülüğünde düzenlenen ve birçok kurum ve kuruluşun destek verdiği, "Hafıza, mekan ve müzik" temasıyla organize edilecek olan sempozyumun tanıtımı toplantısı ve konseri, Kütahya Belediyesinin ev sahipliğinde yapıldı.

Belediye Başkanı Alim Işık, Kütahya'nın tarih, kültür ve sanatı başta olmak üzere birçok özelliğiyle Türkiye'nin sayılı şehirlerinden olduğunu söyledi.

Hisarlı Ahmet'in Kütahya'nın sahip olduğu kıymetli hazinelerden biri olduğunu belirten Işık, şöyle konuştu:

"Hisarlı Ahmet ve Ressam Ahmet Yakupoğlu şehrimizi gerek ulusal gerekse uluslararası arenada en kolay tanıtan iki büyük isim. Böylesine büyük isimleri yetiştiren toprakların şehri olmak çok önemli bir avantaj, büyük bir nimet. İnşallah bundan sonra bu ve benzeri bilimsel toplantılar ile sosyal ve kültürel etkinlikler, bu toprakların kıymetini dünya insanlarına daha rahat anlatmamız konusunda bize imkan tanıyacak."

Kütahya Güzel Sanatlar Derneği Başkanı Mustafa Kemal Altınsoy da sempozyumun 23-26 Mayıs'ta, Hisarlı Ahmet'in vefatının 40'ıncı yılında düzenleneceğini aktardı.

Programda, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi, Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi rektörleri ile Afyon Kocatepe Üniversitesi Devlet Konservatuarı Müdürü Uğur Türkmen de katılımcılara hitap etti.

Etkinlik, Hisarlı Ahmet'in derlediği türkülerden oluşan konserle sona erdi.

Hisarlı Ahmet

Kütahya'da 1908 yılında doğan Hisarlı Ahmet, çocukluğunda sesinin gürlüğü ve güzelliğiyle dikkati çekti. Baba mesleği olan yemenicilik ve kavaflığın yanı sıra türküler derledi, ses ve saz sanatçılığı yaptı. Sanatını usta çırak ve gezek ilişkileri içinde geliştirdi.

Yöre türkülerini söyleyişindeki tavır, ritim ve icrasıyla tanınan sanatçı, bildiği türküleri TRT repertuvarına kazandırmak için Muzaffer Sarısözen, Nida Tüfekçi, Yücel Paşmakçı ile çalışarak yörenin kaynak kişisi olarak ünlendi.

"İnegöllü" soyadı yerine "Hisar" olan lakabını soyadı olarak alan Hisarlı Ahmet, sesinde ve söyleyişindeki üslup ve teknik, icrasındaki sağlamlık ve repertuvarındaki titizliğiyle tanındı.

Hisarlı Ahmet, 1984 yılında 76 yaşında vefat etti.

Kaynak: AA
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Son Dakika Kültür Sanat Kütahya Türkülerinin Babası Hisarlı Ahmet Anısına Sempozyum Düzenlenecek - Son Dakika


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