Kütahyalı sanatçı Kıvanç, İtalya Faenza\'daki festivale ilk Türk katılımcı oldu

Kütahya'da seramik sanatçısı Arzu Kıvanç, İtalya'nın seramik sanatındaki önemli merkezlerinden Faenza kentinde düzenlenen festivale katılarak Türk kültürünü, Kütahya çinisini ve seramiğini tanıttı. Yaklaşık 30 ülkeden 250'den fazla seramik ve çini sanatçısının yer aldığı festivalde Türkiye'yi ve Kütahya'yı temsil eden Kıvanç'ın standı ziyaretçilerden yoğun ilgi gördü.

Seramik sanatının dünyadaki önemli merkezlerinden biri olarak gösterilen Faenza'da düzenlenen festival, farklı ülkelerden sanatçıları ve çini ve seramik alanında faaliyet gösteren ziyaretçileri bir araya getirdi. Üç gün süren etkinlikte sanatçılar eserlerini tanıtma ve satışa sunma imkanı bulurken, ziyaretçiler de farklı ülkelerin seramik kültürlerini yakından tanıma fırsatı yakaladı.

Festivale Türkiye'den ilk kez bir katılım gerçekleştiğini belirten Kütahyalı seramik sanatçısı Arzu Kıvanç, Kütahya çinisinin İtalya'da daha önceden bilinen bir sanat olduğunu ancak Türk sanatçının festivale katılımının ayrıca ilgi çektiğini söyledi.

Kıvanç, "İtalya'nın Faenza şehrindeki seramik festivaline katıldık. Bu festival kapsamında 30 ülke, 250'den fazla da seramik sanatçısı vardı. Biz de bu festivalde yerimizi aldık. Türk kültürünü, Türk çinisini ve Türk seramiğini tanıtma fırsatı bulduk. Gururluyuz. Çok yoğun ilgi vardı" dedi.

Faenza'da Kütahya çinisinin daha önceden de bilindiğini ifade eden Kıvanç, kentte bulunan müzelerde Anadolu, Mezopotamya, Kütahya ve İznik çinilerine ait çok sayıda eserin sergilendiğini belirtti.

Kıvanç, "Zaten Kütahya'nın çinisini daha önceden tanıyorlardı. Çünkü burada çok büyük bir müze, müzenin içerisinde de Anadolu, Mezopotamya, Kütahya çinileri, İznik çinileri ve kırıkları çok fazla sergilenmekteydi. Çok gözlere aşinaydı." diye konuştu.

Ancak festivalde ilk kez bir Türk sanatçının yer almasının ziyaretçilerin ilgisini daha da artırdığını dile getiren Arzu Kıvanç, "Şimdiye kadar bu festivale hiçbir Türk katılmadığı, ilk kez katılım gösteren Türk biz olduğumuz için çok yoğun bir ilgi gösterdiler. Biz de bundan dolayı mutluluk duyduk" ifadelerini kullandı.

Kütahya'yı temsil etmenin gururunu yaşadı

Kıvanç, festivalde Kütahya ve Türkiye adına yer almanın kendisi için ayrı bir anlam taşıdığını söyledi. Kütahya çinisini başka bir ülkenin topraklarında doğrudan temsil etmenin gurur verici olduğunu belirten Kıvanç, ziyaretçilerin de standın Kütahya'yı temsil ettiğini öğrendiklerinde özel ilgi gösterdiklerini anlattı.

Kıvanç, "Kütahya'yı, Türkiye'yi orada başka bir ülkenin topraklarında ilk kez temsil ediyor olmak çok büyük bir gurur kaynağıydı. Kütahya çinisini ayrı bir ilgi vardı. Özellikle bizim standımıza, 'Siz Kütahya'yı temsilen mi geliyorsunuz?' diye geldiler" dedi.

Kütahya çinisinin Türkiye dışında da kendine özgü bir bilinirliğinin bulunduğuna dikkat çeken Kıvanç, festival ziyaretçilerinin çini sanatına ilişkin ayrıntılarla da yakından ilgilendiğini ifade etti.

"Festival, kültürel tanıtım açısından da önemli bir fırsat sundu"

Ziyaretçilerin yalnızca eserleri incelemekle kalmadığını, kullanılan motiflerin anlamlarını ve Kütahya çinisinin geleneksel özelliklerini öğrenmek için de sorular yönelttiğini aktaran Arzu Kıvanç, festivalin kültürel tanıtım açısından önemli bir fırsat sunduğunu söyledi.

Üç gün süren festival boyunca stantlarının yoğun şekilde ziyaret edildiğini belirten Kıvanç, etkinlikte tanıtımın yanı sıra satış faaliyetlerinin de gerçekleştirildiğini ifade etti.

Kıvanç, "Üç gün sürdü. Üç gün boyunca yoğun bir katılım sergilendi. Bu fuarda hem tanıtım hem satış mevcuttu. Hem satış amacıyla, alım yapmak amacıyla hem de bilgilenmek amacıyla çok fazla gelen oldu" dedi.

Festivalin yalnızca seramik sanatçılarını değil, seramik eserlerine ilgi duyan farklı ülkelerden ziyaretçileri de bir araya getirdiğini belirten Kıvanç, böylece Kütahya çinisinin farklı kesimlere tanıtılmasına katkı sağlandığını kaydetti.

Faenza'da yaşayan Türklerin de festivale katılan ilk Türk sanatçı olmalarından dolayı kendilerine özel ilgi gösterdiğini anlatan Kıvanç, bölgedeki Türk vatandaşlarının standı ziyaret ederek kendileriyle görüştüğünü söyledi.

Sanatçı Arzu Kıvanç, "Aynı zamanda Faenza'da yaşayan Türkler, ilk kez bir Türk katılımcı olduğu için çok memnun oldular ve özellikle geldiler standımıza" ifadelerini kullandı.

Kıvanç, üç gün boyunca farklı ülkelerden gelen ziyaretçilerle Kütahya çinisi ve Türk seramiği üzerine görüşmeler yaptıklarını belirterek, festivalin Kütahya'nın geleneksel çini sanatının uluslararası alanda tanıtılması açısından önemli bir deneyim olduğunu ifade etti.