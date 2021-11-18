"Kuyucaklı Yusuf" oyunu Gaziantep'te sahnelenecek - Son Dakika

Trabzon Devlet Tiyatrosu "Kuyucaklı Yusuf" oyununu Gaziantepli sanatseverlerin beğenisine sunacak.

Sabahattin Ali'nin yazdığı, Erkan Akçelik'in uyarladığı, Ayşe Berna Konur'un yönettiği oyunda, Efecan Baştürk, Elvan Tibukoğlu, Gülendam Rumeysa Sağlam, Ogün Kılıç, Mahir Elvan, Durulcan Yaman ve daha birçok oyuncu rol alıyor.

Oyunda, ailesinin katledilmesiyle sahipsiz kalan dokuz yaşındaki Yusuf'un olayı soruşturmak için Kuyucak'a gelen Nazilli Kaymakamı Selahattin Bey tarafından evlatlık alınması ve çocuğun daha sonraki hayatı anlatılıyor.

Oyun, 19 Kasım Cuma saat 20.00'de ve 20 Kasım Cumartesi saat 14.00 ve 20.00'de Onat Kutlar Sahnesi'nde izlenebilecek.

Bursa Devlet Tiyatrosu ise "Şair, Şiir, Şuur Mehmet Akif Ersoy" adlı eseri Gaziantep'te sahneleyecek.

Burak Akyüz'ün yazdığı, Murat Ozan'ın yönettiği, Emre Nurettin Örük'ün oynadığı oyunda, Mehmet Akif Ersoy'un hayatı anlatılıyor.

Oyun, 26-27 Kasım günlerinde saat 20.00'de Onat Kutlar Sahnesi'nde seyirciyle buluşacak.